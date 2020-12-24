Комик Соболев высмеял доверчивость фээсбэшников, "продолжив" звонок Навального

После того как предполагаемый отравитель оппозиционного политика Алексея Навального Константин Кудрявцев по открытой линии рассказал ему детали об операции по его убийству, поверив, что тот действительно помощник главы Совбеза Николая Патрушева, тему решил развить комик Илья Соболев. В образе Навального о пришел домой к «фээсбешнику» и попросил у него всю «секретную информацию», а тот, разумеется, её отдал вместе с ноутбуком — флешки у него не оказалось.

«Всем привет, это Навальный, — говорит в пародии Соболев. — Ну что ж, после моего последнего видео, к сожалению, фээсбэшникам запретили говорить по телефону. Да, они посмотрели мой ролик и теперь знают меня по голосу. Поэтому, чтобы с ними общаться, я пошел на крайние меры. [Приклеивает усы] Теперь мою внешность они вряд ли смогут разгадать».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilya Sobolev (@sobolev_tut)

Представился он притворному сотруднику спецслужбы как «тоже фээсбэшник», которого прислал (неразборчиво читает по бумажке имя и фамилию) «ваш начальник». Чтобы доказать, что он и правда его коллега, пародист уверяет, что может отжаться 10 раз, «у меня есть пистолет», добавляет он.

Он не знает, что известно его информанту, поэтому сперва спрашивает, есть ли у него «секретная информация», а потом просит передать её всю. На вопрос, нормали ли, что они общаются через порог, он отвечает, что всё согласовал с руководством. Собеседника такое объяснение устраивает, и он выносит «Навальному» ноутбук со всем секретами.