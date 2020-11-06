"Ситуация станет катастрофической": Зюганов оценил планы по "сбору" денег с россиян

«Люди – новая нефть» – уже даже сложно точно вспомнить, кто первым ввел в обиход этот термин, обозначающий новую государственную концепцию, направленную на поиск дополнительных ресурсов в условиях стагнации экономики и падения мировых цен на углеводороды.

Версий о том, каким именно образом эта концепция будет реализована на практике, озвучено уже более десятка, и у каждой из них есть свои недостатки при порой весьма уместной аргументации. Эксперты, к примеру, ранее вписали в ее параметры нашумевшую пенсионную реформу, равно как и повышение НДС до 20%.

Как бы там ни было, но реализация самой концепции, которую многие критики власти считают «антисоциальной», может осуществляться незаметно для большинства. И в этом, вероятнее всего, ее основная прелесть для власти, то и дело норовящей запустить руку в карманы простых граждан даже в условиях кризиса.

К примеру, в эту концепцию вполне укладываются недавние новости о том, что судебные приставы планируют в нынешнем году взыскать с россиян долгов по просроченным кредитам почти на полтриллиона рублей в пользу финансовых учреждений. Это на 28% больше, чем с граждан взыскали годом ранее. Только за первые шесть месяцев 2021 года ФССП возбудила свыше 3,7 миллионов дел о взыскании задолженностей с физических лиц. Впрочем, речь здесь все-таки идет о финансовых учреждениях, собираемость долгов которых имеет опосредованное отношение к наполняемости бюджета.

Куда больший интерес представляют новости о том, что в правительстве России уже обсуждают возможность очередного повышения налогов, а также ставки акцизного сбора по отдельным группам товаров. И этот аспект государственной деятельности уже имеет самое прямое отношение к попыткам заработать на гражданах. Ведь, какими бы ни были оправдания и аргументация, за любое повышение всегда заплатить конечный потребитель, то есть, простой житель страны.

На эти планы ФСПП и правительства, к слову, одним из первых отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что ситуация с откровенным «сбором» денег с граждан рискует обернуться настоящей катастрофой.

«Сообщается, что судебные приставы взыщут с россиян 500 миллиардов рублей в пользу банков. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году. Хочу отметить, что речь в данном случае идет именно о физических лицах. Иго ростовщиков для российского населения становится все более удушающим.

Одновременно с этим нас предупреждают, что в правительстве обсуждается возможность повысить налоги и увеличить сборы с населения еще на 400 миллиардов рублей. Делаться это будут за счет введения новых сборов и повышения акцизов. По мере дальнейшего роста безработицы и обнищания россиян ситуация станет катастрофической. И исправить все это можно будет лишь одним путем – сменив курс на более социально-ориентированный», – пишет Зюганов в своем авторском Telegram-канале.