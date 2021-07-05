"Решили всё-таки с людей налог на воздух брать?" В сети оценили инициативу правительства "заработать" лишние 400 миллиардов рублей
Россияне уверены, что за повышение налогов для крупных отраслевиков придётся платить из собственного кармана
Похоже, нашла продолжение история с отказом Госдумы вводить налог на роскошь, читай, прогрессивную шкалу налогообложения. То решение было ожидаемым, так как ударило бы, в том числе, и по самим депутатам с их зарплатами почти в полмиллиона рублей в месяц.
Но такая инициатива появилась не с потолка – наверняка, правительство искало способы дополнительного заработка в бюджет. И так как он не прошёл, стали искать другие варианты. И, похоже, нашли. На словах все звучит красиво, но кто в реальности понесёт это бремя? По всей видимости, тот самый "средний класс" с зарплатой в 17 тысяч рублей…
О том, что правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы, которая поможет «добыть» в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Этот шаг подразумевает повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, что принесёт более 100 млрд рублей. Подразумевается усиление нагрузки на те виды сырья, которые годом ранее под повышение не попадали, например, на драгоценные металлы. Кроме того, концепция включает корректировку и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли, что позволит получить около 90 млрд рублей.
Отмечается, что модернизация системы уплаты акцизов должна принести в казну ещё 100 млрд рублей. Речь идёт об улучшении администрирования или введении новых сборов. Прежде всего, это коснётся некоторых видов алкоголя и сахаросодержащих напитков.
Ещё 100 млрд удастся получить благодаря донастройке налогообложения состоятельных физлиц и другим мерам.
Как подчёркивают источники, окончательное решение по такому комплексу мер пока не принято, так как детализация проекта требует согласования с поручениями правительства.
Вопрос о правдоподобности информации был задан пресс-секретарю президента страны Дмитрию Пескову. Но он ожидаемо никакого внятного ответа не дал, перенаправив журналистов в правительство.
– Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счёт тоже нужно спрашивать там, – ответил Песков, чем также навлёк на себя гневные комментарии россиян.
А хватало их с запасом, ведь люди смогли прочитать между строк и поняли, что налоговое бремя в итоге ударит как раз по их карману.
«Как только прочитал увеличение налогов на нефть, понял, всё, ждите подъёма цены на ГСМ. Опять население будет восстанавливать потери нефтяных королей», – предположил россиянин.
«Угадайте, за чей счёт будет увеличение налогов? Олигархов? Богачей с домами на Рублёвке? Ага, сейчас! За счёт ежедневных расходов каждого жителя страны оно будет. А то, ишь, смартфоны себе начали покупать, автомобили новые кредитные у подъездов стоят…» – иронизирует москвич.
«Доходы чиновников и госаппарата неприкосновенны и могут только расти – остальные за это заплатят, за всё заплатят усилением их эксплуатации и снижением реального дохода», – ещё одна грамотная мысль.
«Налоговая база вырастет за счёт сахаросодержащих напитков и акцизов на всё, а не с доходов богатых. Действительно – особый путь, как и средний класс в 17 тысяч», – шутит сибиряк, но от этого не смешно.
«У нас прогрессивной шкалы нет, и на днях налог на роскошь не прошёл, – не одобрили. Кто ж себе руки-то загребущие отрубит? Для богатых налоги отказываются повысить, значит, с нищих последние трусы снимать будут. А бедных «переквалифицируют» в нищих. Такая вот рокировочка…» – высказывается житель Урала.
«Нет, ну как всё-таки красиво звучит – «концепция донастройки налоговой системы». А?! Другие бы просто сказали: планы повышения налогов. А тут – «концепция», «донастройка». Ну, прям любо-дорого слушать. Ну вот аж последнюю рубаху не жаль отдать», – в комментарии снова звучит неприкрытая ирония.
«Решили всё-таки за воздух с людей брать?» – грустно шутит читатель.
«400 млрд рублей – налог с зарплат футболистов, и будет норм», – предлагает россиянин.
«Во дворце Геленджика снова потолки заплесневели?» – задаёт риторический вопрос житель столицы.
«– Папа, теперь ты будешь меньше пить? – Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть», – комментирует новость анекдотом дальневосточник.
«Может, попробовать аппетиты свои – бюджетно-депутатские – умерить и будет вам счастье?», – звучит разумная, но нереализуемая мысль.
«А по мне, уплата налогов должна быть добровольной. Если по всем обращениям граждан государство отвечает одними отписками, или вообще не реагирует, – значит в эту пятилетку ему налоги не нужны», – и вновь хорошая, но, увы, нереализуемая идея.
Ну и, конечно, отдельные комментарии предназначены конкретно Пескову.
«У Громыко была кличка «мистер «Нет», а у Пескова будет просто «Незнайка», – шутит читатель.
«Какая у него хорошая профессия – говорит смешные и нелепые речи, переадресовывает вопросы, ни за что не отвечает и не несёт никакой ответственности за свой «труд». Зачем его держат!? Он же проедает деньги налогоплательщиков зря!» – завершается дискуссия риторическим вопросом.
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