"Решили всё-таки с людей налог на воздух брать?" В сети оценили инициативу правительства "заработать" лишние 400 миллиардов рублей

Похоже, нашла продолжение история с отказом Госдумы вводить налог на роскошь, читай, прогрессивную шкалу налогообложения. То решение было ожидаемым, так как ударило бы, в том числе, и по самим депутатам с их зарплатами почти в полмиллиона рублей в месяц.

Но такая инициатива появилась не с потолка – наверняка, правительство искало способы дополнительного заработка в бюджет. И так как он не прошёл, стали искать другие варианты. И, похоже, нашли. На словах все звучит красиво, но кто в реальности понесёт это бремя? По всей видимости, тот самый "средний класс" с зарплатой в 17 тысяч рублей…

О том, что правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы, которая поможет «добыть» в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Этот шаг подразумевает повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, что принесёт более 100 млрд рублей. Подразумевается усиление нагрузки на те виды сырья, которые годом ранее под повышение не попадали, например, на драгоценные металлы. Кроме того, концепция включает корректировку и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли, что позволит получить около 90 млрд рублей.