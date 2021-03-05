Как платить налоги в 2021 году: эксперт объяснил нововведения

ФНС разрешит не сдавать декларации, но усилит контроль за разрывом между доходами и расходами россиян.

В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) собирается внедрить ряд нововведений, они помогут собирать налоги более эффективно. ФНС опубликовала на официальном сайте план, в котором примерно 100 различных мероприятий. Самыми значительными называют введение новой автоматизированной системы «Налог-4». Она более совершенна, чем ее предшественник, и предназначена для выявления махинаций с НДС с помощью цепочки подставных компаний.

Суть нововведений — усиление контроля над налогоплательщиками, объясняет независимый эксперт по налогам Николай Тютюрюков.

– 17 февраля на заседании Совета Федерации выступал руководитель ФНС Даниил Егоров, который рассказал о политике налоговой службы в 2021 году, – говорит эксперт. – Он очень четко обозначил задачи.

Руководитель ФНС Даниил Егоров

Первое – усилить администрирования налогов с помощью цифровых технологий и ускорить регистрацию налогоплательщиков до нескольких минут, сейчас это достаточно длительный процесс. Второе — налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и онлайн-кассы, вообще смогут не сдавать декларации. Значит, не нужно приглашать бухгалтеров для составления отчетности.

Самозанятых, которые платят минимальный налог, как отмечает эксперт, будут тоже контролировать строже, искать разрывы между доходами и расходами, благо платформа взаимодействия налоговой с банками совершенствуется.

В 2020 году из-за пандемии и кризиса налоговые поступления в бюджет снизились, 2021 год тоже не дает больших надежд, поэтому за налогоплательщиками будут следить еще более пристально.