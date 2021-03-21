Экономист Наталья Зубаревич предупредила о значительном повышении налога на землю

По мнению эксперта, кадастровой переоценкой земельных участков власти хотят заткнуть дыру в бюджете за счет населения.

По мнению эксперта, масштабной кадастровой переоценкой стоимости земельных участков, которую проведут в России в 2022 году, власти хотят заткнуть дыру в бюджете за счет населения. Этот «фокус» с пересмотром цены участков, приводящий к росту налога на землю, теперь будет повторяться по всей стране каждые 4 года.

Почему земельный налог в России постоянно растет

– Так хотят пополнить бюджет муниципалитетов, – заявила в интервью Sobesednik.ru Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. – Потому что налог на землю – муниципальный. Бюджеты всех муниципалитетов высоко дотационные, деньги идут из регионов. Регионы в прошлом году и так получили много трансфертов. А федеральный бюджет – дефицитный.

Мы видим очередную попытку «заткнуть дыру» руками бизнеса и населения. Чтобы не переводить столько трансфертов, проще срубить денег с них.

Но это не разумно: у населения упали доходы, а бизнес себя в ковидный год, мягко говоря, не очень хорошо чувствовал, – отмечает Зубаревич. – С физических лиц земельный налог берется за дачи и частные дома. За проживание в многоквартирных домах люди земельный налог не платят. А вот бизнес ещё как платит налог за землю, на которой находится вся его недвижимость. Крупные торговые предприятия, ТЦ, «моллы». А больше всего платят те, у кого гигантская площадь: металлургические комбинаты, нефтеперерабатывающие заводы. Повторю: это очевидная попытка переложить часть нагрузки с федерального бюджета на бизнес и население.

Наталья Зубаревич // Фото: стоп-кадр с YouTube

Как вырастет налог на землю в 2022 году

Эксперты не исключают, что земельный налог после предстоящей переоценки может вырасти в отдельных регионах России в десятки раз. Достаточно вспомнить пример Новосибирской области, где кадастровую переоценку провели в 2020 году. Новосибирский сельскохозяйственный журнал «Председатель» сообщал: стоимость ряда участков в области увеличилась в 5-6 раз, а некоторых – в 25-30 раз. Как так вышло, нам рассказал главный редактор «Председателя» Павел Березин.

Павел Березин // Фото: соцсети

– Официальной информацией кадастровые ведомства с нами, разумеется, не делятся, но есть оценки наших юристов-землеустроителей, есть свидетельства наших фермерских хозяйств. От них мы узнали о вопиющем случае в одном из районов области, где стоимость земельного участка в 175 гектаров выросла более, чем в 30 раз. Это сельскохозяйственный участок в одном из удалённых районов области, вовсе не рядом с центром, – пояснил Березин. – В среднем стоимость земельных участков в половине муниципальных районов Новосибирской области выросла в 5-6 раз.

На днях собирался фермерский актив Новосибирской области, и выяснились неожиданные подробности, – продолжает редактор «Председателя». – Представители кадастрового ведомства доверительно рассказали нам следующее. Понимая, какой общественный резонанс вызовет повышение кадастровой стоимости земельных участков и, соответственно, повышение налогов и аренды, госучреждение по своей инициативе разослало предварительные итоги кадастровой оценки в муниципалитеты, сельсоветы, районные администрации. В глубинку. Мол, покажите это аграриям, фермерам, сельхозпредприятиям, пусть посмотрят – если что, сразу внесём изменения. Потому что земельной инвентаризации нет, информации о земле мало, а та, которая есть, традиционно зияет колоссальными пробелами в сфере фактического использования, статуса, качества земли и т.д.

На предложение откликнулось всего 9 муниципалитетов. Что сразу позволило предположить: муниципалитеты не заинтересованы в уточнении сведений и в том, чтобы фермеры знали о проводимой оценке и поднявшейся стоимости земли. Это просто противоречит их интересам. Муниципалитеты просто скрыли, не стали доводить до фермеров информацию – на том основании, что не обязаны этого делать. Поэтому нашему фермерскому, аграрному сообществу надо быть активней и отслеживать такие вещи «на входе». Обычно вся ситуация разбирается постфактум. Это пока слабость нашего отраслевого общественного движения. Я призываю: следите за ситуацией уже сейчас, разбирайтесь сами, никто вас не будет ни о чём информировать.

Васильев Николай