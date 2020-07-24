Зюганов идет на выборы как на пенсию

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как пишут СМИ, согласовал в Администрации президента (АП) партийные списки на предстоящие в сентябре думские выборы-2021. «Зюгановцы» так и не сделали ставку на обновление и декоммерциализацию. По мнению экспертов, это во многом обусловлено возрастом Зюганова, для которого это, вероятно, последние выборы в Госдуму перед переходом на почетную пенсию в качестве пожизненного сенатора Совета Федерации. Поэтому Зюганов стремится напоследок укрепить финансовую базу за счет крупных спонсоров и при этом не вступать в конфронтацию с властью. В общефедеральную часть списка КПРФ, в частности, вошел зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, которого называют одним из вероятных преемников Зюганова. Афонин уже не первый год расставляет на ключевых постах в регионах наиболее лояльных себе людей и всерьез претендует на пост нового лидера КПРФ. Неожиданно в общефедеральный список включили и действующего губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Обычно губернаторы как «паровозы» возглавляют региональные списки. Федеральный масштаб участия в выборах Клычкова, по мнению политологов, указывает на его амбиции также стать сменщиком Зюганова.

«Сам факт того, что лидер главной оппозиционной силы в стране, согласовывает своих кандидатов на Старой площади, только лишний раз подтверждает непреложную истину – абсолютно лояльный президентской администрации Зюганов продолжил неизменный почти 30-летний тренд на договорные отношения с властью, чтобы сохранить максимально выгодные для себя позиции. Вождь компартии, безусловно, понимает, что возраст поджимает. И идеальным местом для отбывания почетной пенсии для него станет Совфед. Скорее всего, ему это уже гарантировали. В списках все те же привычные номенклатурщики из разных кланов. Преимущественно системные - те же Афонин и Клычков. И конечно, крупные спонсоры КПРФ, такие как Павел Грудинин, Вадим Кумин и Михаил Авдеев», – отмечает политолог, эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.

Зюганову 26 июня исполняется 77 лет. В связи с этим в СМИ и соцсетях появляются инсайды, в том числе со ссылкой на первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, что в октябре в партии сменится лидер, а Зюганов перейдет на «заслуженный отдых» в СФ. Однако произойдет это не раньше октября, уже после выборов в ГД. Пока же Зюганов эти слухи официально опровергает и делает все, чтобы получить максимум бонусов от большой предвыборной гонки. По словам экспертов, последняя воля вождя – обеспечить безопасную передачу своего кресла по наследству внуку Леониду. Сложность состоит в том, что на место у руля компартии сейчас уже претендуют сразу несколько внутрипартийных кланов. Поэтому КПРФ, по мнению аналитиков, ожидает жесткая внутрипартийная война между внуком Зюганова, Клычковым и Афониным. Хотя партсписки, как и предстоящая отставка Зюганова уже, вероятнее всего, согласованы АП, Кремль наверняка дистанцируется от внутривидовой схватки коммунистов. И здесь свое веское слово могут сказать «кошельки» компартии, которых Зюганов согласовал как в состав общефедеральной части списка, так и в региональные группы. В частности, это «земляничный король», экс-кандидат в президенты от КПРФ, миллиардер и владелец ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, строительный магнат, добровольно сдавший думский мандат в январе прошлого года, чтобы вернуться в бизнес, Михаил Авдеев, а также крупный предприниматель, банкир, энергетик и издатель Вадим Кумин.

«Судя по спискам, в которых по-прежнему, множество представителей крупного капитала и олигархов-миллиардеров, а также представителей «старой гвардии», КПРФ так и не сделала ставку на обновление и декоммерциализацию. В этом нет ничего удивительного. Потому что ни партийная номенклатура КПРФ, ни сама семья Зюганова не откажется от уже привычного образа жизни, который обеспечивает полк щедрых спонсоров», – полагает политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

«Это действительно, похоже, последние выборы Зюганова, и стоит ждать скорого перехода в СФ на пост пожизненного сенатора. Так что сейчас для вождя своего рода дембельский аккорд. В списки заведены ключевые спонсоры. Несмотря на весь негатив к Грудинину, Зюганов тащит его в федеральную часть списка, понимая, что на округе шансы его стремятся к нулю. Лидер КПРФ пытается опереться на своих давних спонсоров во многом для того, чтобы обеспечить ресурсом своего внука, которому Зюганов естественно, хочет передать власть», – считает Андрей Тихонов.

Однако учитывая, что кандидатуру Леонида Зюганова на роль нового генсека вряд ли поддержат представители «старой гвардии», битва за красный престол предстоит нешуточная. Афонин на сегодняшний день полностью лоялен нынешнему начальнику, но все же представляет отдельный клан в КПРФ, финансовые и аппаратные интересы которого противоречат другим внутрипартийным группировкам.

«Юрий Афонин изначально был коммерчески ориентированным политиком, который прекрасно понимает, за что готовы платить спонсоры. Он довольно активный законотворец и умеет бороться за свои интересы. Чего стоит одна кампания отбивания негатива от губернатора Хакасии, который сегодня подконтролен Афонину и, безусловно, выгоден как ресурс», – считает политолог, вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев.

Хотя пока шансы на победу у Клычкова и Афонина равные, чаша весов в любой момент может качнуться в сторону второго. Ведь пока Клычков находился в регионе, Афонин провел общефедеральную кампанию по расстановке в местных отделениях своих людей. По словам бывшего первого секретаря ленинградского обкома Андрея Попова, Афонин уже начал бескомпромиссную борьбу за кресло главы компартии, в которой не щадит даже однопартийцев. По словам Попова, «сегодня мы видим, что Афонин продавливает на все руководящие посты в партии своих людей. Это деление на «свой-чужой» в последнее время все очевиднее». Причем «свои» для Афонина — молодежь до 40 лет, а старше 40 – чужие. И ставку он делает на молодых. На тех, кто через несколько лет поддержит и выберет Афонина новым лидером», – уверен коммунист.

«В конечном итоге встать во главе компартии больше шансов у того, кто сумеет убедить ее крупных спонсоров, прежде всего, Блоцкого, Грудинина, Берулаву, Авдеева, Кумина в своей способности обеспечить преемственность политического курса КПРФ и гарантировать защиту их коммерческих интересов под партийным брендом, – говорит Олег Иванов. – И здесь кратно возрастают акции внука бессменного вождя. Зюганов, как мы видим, сделал все для того, чтобы ресурсные кандидаты встали на проходные позиции в этом политическом сезоне. А долг у коммунистов платежом красен».