"Неубедительно!" Набиуллину раскритиковали за объяснение, почему нельзя раздавать деньги

Глава Центробанка считает, что это разгонит инфляцию. О том, почему такого при раздаче денег не произошло на Западе, Набиуллина не уточнила.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала интервью, в котором затронула несколько важных для экономики страны вопросов. Например, она отметила, что снижение ключевой ставки до нулевых значений и, как следствие, накачивание экономики деньгами, привело бы к скачку инфляции.

«Вдобавок, бизнес перестал бы инвестировать в развитие, потому что предпринимателям важна предсказуемость для долгосрочного планирования. В развитых странах такой сценарий не развивается, поскольку инфляционные ожидания и людей, и бизнеса «заякорены» – они привыкли, что цены не растут, у людей накопился опыт, доверие к властям, поэтому никто не бежит в магазины при ценовых колебаниях», – такое чувство, что Набиуллина сама не поняла, что сказала, ведь из слов следует, что Россия – не развитая страна, и в ней не доверяют властям.

Ну да ладно, куда больший шум общественности вызвали очередные объяснения главы ЦБ о том, почему россиянам нельзя помогать деньгами.

«Денежно-кредитная политика регулятора влияет только на спрос в экономике; если напечатать и раздать деньги, он вырастет, а предложение – нет, что только разгонит инфляцию. И это точно будут двузначные цифры», – сказала Набиуллина.

О том, почему для помощи надо именно печатать деньги, а не использовать средства Фонда национального благосостояния, а также о том, почему резкий скачок инфляции не случился в западных странах, где во время пандемии помощь властей была реальной, а не виртуальной, как у нас, Набиуллина уточнять не стала.

И понятно, что такая недосказанность вызвало бурную реакцию в соцсетях.

«Вот так вот глава ЦБ на всю страну продемонстрировала свою некомпетентность. Если опустить ставку до 0 и накачать экономику деньгами – это приведёт к снижению цен, в случае если деньги пустить в сферу производства. Печатаньем денег можно сбить инфляцию. Как это делается, обязан знать любой экономист и Набиуллина», – высказался специалист в экономике.

«Если пустить моего 11-ти летнего племянника к данной должности, он справится куда лучше», – иронизирует россиянин.

«Если денег в стране нет, то и не то придумаешь. Например. Еда приводит к смерти ибо каждый кто ел умер. А че?» – не верит словам Набиуллиной москвич.

«Зачем печатать? Они с ума сошли? Денег у государства и так навалом без печатания в Фонде национального благосостояния. Населению России, которое не живёт, а выживает с такими ценами и зарплатами, хватит на год, чтобы очухаться и привести свои дела в порядок, чтобы потом свою ОБАЛДЕННУЮ зарплату кое-как более-менее распределять для дальнейшего выживания», – считает россиянин.

«По такой логике, детские выплаты разгоняют инфляцию, материнский капитал разгоняет инфляцию, ряд других выплат тоже разгоняет инфляцию. Хорошо, сделайте тогда помощь не деньгами, а сами стройте квартиры и раздайте народу. Верните бесплатное образование, чтобы не нужно было покупать учебники хотя бы. Вы абсолютно беспомощны во всём, что связано с социальной помощью!» – получила нагоняй Набиуллина.

«Пусть сначала раздаст, а затем утверждает! Деньги лишними в России не бывают. Друзья нашего «кормильца» найдут способы их украсть и перевести на свои счета за рубежом», – считает житель столицы.

«Денег не дадим, но вы держитесь», – перефразировал известную фразу Дмитрия Медведева под данную новость читатель.

«Да кто же вам верит??? Они любую ересь скажут, лишь бы деньги при себе оставить – кстати, деньги это наши с вами налоги, а они всего лишь наемники работающие за наши с вами деньги! Ну а теперь по теме – в Германии раздавали 5000 евро, в Британии 2500 фунтов, Гонконг – 25000 гонконгских долларов, США 1200 долларов, Япония 100000 йен. Что-то не припомню, чтобы они там все посхлопывались от инфляции!!!» – приводит факты россиянин.

«Совершенно неубедительно! Почему у нас снижение ключевой ставки до нулевых значений приведёт к скачку инфляции, а у них не приводит? Всё остальное тоже на парадоксах», – и вновь высказался специалист в экономике.

«А почему Набиулина не объяснила, почему четыре года ЦБ в убытке, а зарплаты топ-менеджеров растут?.. Да и вообще, на мой взгляд, политика ЦБ является вражеской по отношению к экономике РФ», – вынес вердикт работе аппарата Набиуллиной россиянин.

«Как цинично это слышать от главы ЦБ: «В развитых странах – они привыкли, что цены не растут, у людей накопился опыт, доверие к властям». Почему у нас НЕТ доверия к властям?! Почему у нас растут цены? Вы не можете объяснить? Почему вы говорите про 4% инфляции, а продуктовая корзина подорожала на все 20-25%? Почему при инфляции в 12014 % годовых, в 2008-2010 годах и долларе за 28-31 рубль, люди лучше жили и могли позволить себе намного больше чем сейчас?» – задают Набиуллиной риторические вопросы.

«Вот так-то, раздача денег может только быть Сечиным и Дерипаскам, а россиянам только скрепы и духовность…» – выносит печальный вывод из сказанного профессор.