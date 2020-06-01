"Кремль накаляет ситуацию": Скурлатов об итогах Прямой линии с Путиным

Неожиданно, но после вчерашней Прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным, в рамках которой решались преимущественно социальные и бытовые вопросы, а также поверхностно озвучивались тезисы по поводу наиболее болезненных для общества тем, эксперты снова заговорили о преемниках.

Причем, вопрос снова рассматривается комплексно и всесторонне, с самыми разными версиями и мнениями, разве что потенциальным кандидатам на эту роль никто подробно кости не «перемывает». Как бы там ни было, но в последнее время появилось немало сторонников другой версии, согласно которой никакого преемника в Кремле не ищут, а ключевая ставка делается на то, чтобы сохранять Путина у власти как можно дольше.

Придерживается этой версии и соучредитель Нацфонда развития регионов РФ, глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, отметивший сразу несколько итогов Прямой линии. Причем, судя по высказываниям эксперта, ничего положительного из этого мероприятия вынести не удалось.

«30 июня состоялась очередная, вернее – внеочередная Прямая линия российского президента с народом. Краткие выводы этого послания Путина.

Во-первых, формат действа убедительно показывает и доказывает, что система управления неэффективна. «Ручной режим» решения мелких проблем в 21 веке выглядит как несусветная глупость и невообразимое явление в любой другой стране. И это, к слову, можно считать подтверждением неофеодальности действующей в стране системы. Царь пожурил местный бояр, а те быстро среагировали понеслись менять протекающие унитазы и ржавые трубы. Просто жесть.

Во-вторых, упомянутый неофеодализм, как ключевая характеристика действующего российского строя, диктует и такой недемократический тренд, как поиск преемника для действующего властителя. Но как же выборы? А никак. Пока Владимир Владимирович не подобрал ответственного преемника. Удивляет и признание Путина, что он якобы сам и в суровой политической борьбе завоевал право управлять страной. Хотя всем известно, что на властвование Путина через пару формальных процедур поставил именно Ельцин. В «семье» устами Сатарова по этому поводу уже высказали свое возмущение.

В-третьих, Путин дал понять, что будет править вечно. Многие даже удивились, но я уже два десятка лет твержу, что с президентским креслом его разлучит только смерть. Стать руководителем и практически собственником проекта, а потом взять и передать кому-то еще? Какая глупость. У нас не демократическое государство, а потому такие варианты невозможны. Выборы в России – это лишь имитация народного волеизъявления, поэтому терпите любимого президента еще примерно 20 лет, пока здоровье позволяет

И, наконец, то, ради чего вся эта Прямая линия была затеяна – коронавирус. Как отмечал, уже вовсю ведется гибридная гражданская война между населением и властью. И Кремль эту битву проиграл. Причем этот факт, напрямую связан с доверием к власти, а потому он становится очень важным, ведь уже осенью парламентские выборы. В итоге Кремль накаляет ситуацию», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.