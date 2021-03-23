"20 лет уже болтает и обещает": россияне разнесли Путина за Прямую линию

В Москве в эту среду прошла уже 18-ая по счету Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечал на вопросы граждан в прямом эфире. В этот раз мероприятие затянулось на 3 часа и 42 минуты, и пусть рекорд продолжительности поставлен не был, зато Владимир Владимирович успел ответить на почти семь десятков вопросов, хотя всего, как пишут СМИ, президенту их было задано около полутора миллионов.

Несложно, к слову, представить, какие именно вопросы задают россияне первому лицу в государстве. Ведь в последнее время тема номер один в российском обществе – вакцинация и попытки властей превратить ее в обязательную меру для огромного числа граждан. И от Путина ожидали расстановки акцентов по этой пикантной теме, но этого не произошло. А еще россияне переживают из-за роста цен и кризиса, удорожания жилья и многого другого. Но каждый ответ президента на эти вопросы выглядит как нежелание признавать существование проблем.

А потому и в социальных сетях многие граждане, подводя итоги Прямой линии, явно не пышут оптимизмом, критикуя выступление главы государства и обвиняя его в неспособности держать слово. И среди немногочисленных одобряющих и положительных комментариев они явно выделяются.

«20 лет уже болтает и обещает»;

«А, выйти в народ, пообщаться???»;

«Опять по ушам наездил. Нет ему больше доверия»;

«На первый же вопрос начал вертеться, как уж на сковородке»;

«1.5 млн вопросов к президенту, что-то мне кажется, что не повод для гордости, а повод им там задуматься, как и для кого рулят его люди»;

«Царь в здравии. Лапшу развесил. Все по-прежнему»;

«Всем интересен только один вопрос, но его не зададут»;

«Да не смешите людей», – пишут жители страны.