"Вокруг вождя вились гурии, но имидж от этого не улучшился": политологи оценили прямую линию Путина

Судя по всему, со связью в стране также огромные проблемы, несмотря на ресурсы, которые выделяются отвечающим за это структурам. Каждый из зрителей, кто пытался выйти в эфир, испытывал какие-то сложности.

Возможно, это проблема нового приложения «Москва – Путину», которое они решили для этого использовать. И, пока его не попробовали в деле, оно, видимо, показывало себя хорошо, а как только дело началось, все стало гораздо хуже.

Думаю, они сейчас все будут сваливать на врагов и на DDoS-атаки, хотя, если бы таковая была, мы бы обсуждали не эфир, а её. Так что работает ещё одна демонстрация «эффективности».

В ходе эфира вскользь затронули тему встречи с Байденом, отношений с Украиной и инцидента с британским эсминцем.

И практически не прозвучало вопросов, касающихся внутренней политики. Здесь мы видим жёсткую информационную блокаду: поскольку этого нет в телевизоре, и это не обсуждается первым лицом, этого нет в природе.

Собственно, эта задача была успешно решена. Кроме высказанных благодарностей Госдуме и «Единой России» ничего и не было. Так они построили информационную политику. А внешняя политика сводится к общеизвестным мантрам, которые должны быть произнесены, поэтому вопрос облизали. И были получены соответствующие ответы.

Что касается продолжительности эфира, то от Путина другого и не ждали, потому что меньше он и не разговаривает. Хотя видно, что он устаёт. Честно говоря, работа косметолога тут тоже неудовлетворительная. То лицо, которое предстало перед нами, было каким-то немного кривоватым.

Мне кажется, это ошибка именно людей, чтя обязанность заниматься именно косметологическим имиджмейкингом, а не политическим. Выглядит он не очень хорошо.

Хотя, понятно, что хотели разыграть новый формат: вокруг вождя вились гурии, сплошные девушки, всё это было очень мило, и это должно было утеплять образ. Но я думаю, что образ после этого не улучшился и не ухудшился.