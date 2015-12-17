Путин на Прямой линии кашлял более 50 раз

В последнее время публичные речи Владимира Путина часто прерываются из-за характерных покашливаний или даже приступов кашля.

Корреспондент Sobesednik.ru, ради эксперимента подсчитал, сколько раз Владимир Путин откашляется по ходу Прямой линии. Получилось минимум 51 раз.

С учетом того, что прямой эфир длился 3 часа 42 минуты, президент прочищал горло, в среднем, 1 раз в 4,3 минуты.

Чаще всего президент кашлял во время обсуждения темы Украины. Когда речь зашла о местном национализме и политике президента Украины Владимира Зеленского, кашель президента прозвучал 7 раз в течении 4 минут.

Напомним, основная часть Прямой линии была посвящена пандемии коронавируса. Владимир Путин рассказал, что он, по примеру многих знакомых, привился вакциной «Спутник V». При этом, по словам президента, ему знакомы случаи заболеваний после вакцинации.

Президент часто кашлял во время публичного выступления не впервые. В ноябре прошлого года на это обратили внимания журналисты и даже задали вопрос пресс-секретарю президента. «Здоровье президента абсолютно нормально», - ответил Дмитрий Песков. Пред этим, по ходу совещания с членами правительства по ситуации с коронавирусом в России президент закашлялся так, что ему даже пришлось извинился.