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Задержанная за видео для прямой линии с Путиным: Обращаться все равно будем

Мы побеседовали с жительницей Перми, которую задержали после записи видеоролика для прямой линии с президентом

Фото: соцсети

Елена Германова

Члены инициативной группы против застройки стадиона «Молот» записывали видеообращение к Путину для Прямой линии 30 июня. «Собеседник» поговорил с Еленой Германовой, которую обвинили в организации митинга.

Елена, что хотели донести до Путина?

– Стадион находится в частных руках, он зарастает травой, собственник не развивает его. Когда местные жители узнали, что собственник выступил с инициативой построить там ЖК на 11 домов, стали писать в городскую администрацию, в Министерство имущества о том, что у нас не хватает школ, садиков, больниц, спортивных объектов, перебои с водой и нельзя застраивать стадион. Отовсюду мы получали отписки и решили обратиться к Путину: он ведь велел чиновникам развивать спорт!

Вы предполагали, что запись видеообращения к Путину может быть опасным занятием?

– Мы об этом совсем не думали, вдвоем шли записывать видеообращение, к нам присоединился третий активист. На стадионе люди подходили, интересовались, захотели поучаствовать, собралось человек 20, и получилось коллективное обращение. Конечно, мы не думали, что нагонят сотрудников ГИБДД с автоматами. Они дождались, когда мы записали, меня остановили, когда я выезжала на машине с плакатом. Сначала пытались придумать причины, потом, когда собрались люди, сказали, что я организовала митинг. Меня обвиняют в организации, двух активистов – в участии.

Так сильно боятся обращений к президенту?

– Получается, да, и ищут административные рычаги.

После такого будете еще к президенту обращения записывать?

– Конечно. Если будем получать отписки от властей по социальным проблемам, будем обращаться к Владимиру Владимировичу.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «Задержанная за видеообращение к президенту: Обращаться к Путину все равно будем».

Теги: #Путин

Рубрика: Общество

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