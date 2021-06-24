В Перми задерживают жителей двора, записавших обращение на прямую линию к Путину

Полиция в Перми задержала троих человек, которые организовали коллективную запись видеообращения к президенту Владимиру Путину для анонсированной ранее прямой линии.

Как пишет 59.ru, местные жители выступают против жилой застройки на территории стадиона «Молот». Предполагается, что там появится более тысячи новых квартир с многоуровневой парковкой.

Представительница инициативной группы граждан Елена Германова вместе с двумя другими организаторами акции была задержана и доставлена отдел. За организацию несанкционированной акции им грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на срок до 10 суток.

«У стадиона было около 20 местных жителей, они захотели присоединиться к записи видеообращения. Власти не видят нарушений, стадион давно в запущенном состоянии. На нем вообще открыли платную автостоянку. Запись видеообращения президенту не является нарушением закона. Все мы были в медицинских масках»

, – объясняется Германова.

При этом жительница Перми отмечает, что они Gне критиковали власть» и не кричали лозунги, а лишь высказывали гражданскую позицию.