Кандидата в депутаты забрали в полицию за несогласованную избирательную кампанию

Общественного деятеля, координатора гражданской поисково-спасательной организации «ЛизаАлерт» Олега Леонова задержали в Москве во время встречи со сторонниками. Он собирается пойти на выборы в Госдуму по Центральному административному округу столицы как самовыдвиженец и собирался обсудить с командой предстоящую избирательную кампанию, в том числе сбор подписей.

Он пишет в своем Facebook, что все участники встречи были в масках и просто общались, не выкрикивая никаких лозунгов и не поднимая никаких плакатов, однако вскоре на место приехал наряд полиции и Леонова забрали в ОВД по Басманному району, продержали там более трех часов и составили на общественника протокол по статье 20.2 КоАП РФ о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Полиция решила, что собрание сторонников кандидата — несогласованный митинг.

«Какие митинги? — недоумевает Леонов. — Разве это нормально? Скажите, как я могу проводить кампанию по сбору подписей? По зуму со своими ребятами созваниваться?»

По принятому за последний год законодательству, люди, осужденные более двух раз по статье об организации несогласованных мероприятий могут быть осуждены по уголовной «дадинской» статье, что повлечет автоматическое лишение их пассивного избирательного права, то есть права быть избранными, а значит до выборов их уже не допустят. Так, к примеру, произошло с бывшим муниципальным депутатом Юлией Галяминой, которая была осуждена условно и за это мундепы от «Единой России» лишили её статуса в муниципалитете. Она также планировала участвовать в выборах в Госдуму.

Потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы (и на любые другие избираемые посты) теперь также можно лишить пассивного избирательного права, если они хотя бы высказывались (закон имеет обратную силу) в поддержку структур оппозиционного политика Алексея Навального, как это, например, произошло с главой Красносельского района Москвы Ильей Яшиным. Некоторые возможные кандидаты незадолго до объявления выборов подверглись уголовному преследованию: Андрей Пивоваров арестован в связи с делом о посте в Facebook, который он не писал, Дмитрий Гудков был вынужден уехать из России после возбуждения уголовного дела против него и членов его семьи, Кетеван Хараидзе отправлена в СИЗО по делу о мошенничестве.