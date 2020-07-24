Привычка убивать: как в СССР травили неугодных и как это делают сейчас в России

Совместное расследование Bellingcat и The Insider доказало: в апреле 2019 года креативный редактор Sobesednik.ru, писатель Дмитрий Быков мог быть отравлен сотрудниками ФСБ.

У нас нет такой привычки – кого-то убивать.

Владимир Путин.

Наследие Ильича

Полицейские и карательные органы Российской империи яды в своей практике никогда не использовали, да и бессудное убийство противников режима, даже за рубежом и террористов, не из их арсенала. Зато ленинская гвардия сразу оценила все удобства этого метода. Как пишут в своих книгах известный журналист Аркадий Ваксберг («Лаборатория ядов. От Ленина до Путина») и историк спецслужб Борис Володарский («Фабрика ядов КГБ»), пресловутая «лаборатория ядов» для устранения оппонентов режима создана в 1921 году именно по личному указанию Ленина.

Применительно к обстоятельствам того времени метод выглядел странным: к чему Ильичу было так церемониться с «классовыми врагами», если для массовых расправ хватало чекистских наганов и пулеметов? Но сам факт появления «Специального кабинета» (так поначалу именовалась лаборатория), подчиненного только вождю партии, красноречиво говорит, что поначалу это предназначено было не столько для «врагов», сколько для «друзей»: «самый человечный человек» рассматривал яды как инструмент «тихого» устранения своих оппонентов в высшей партийной верхушке.

Весной 1925 года, в самый разгар схватки за власть среди кремлевских обитателей, вдруг начался массовый падёж высокопоставленных партийных вельмож, причем только тех, кто не был замечен в лояльности к Сталину. Они попадали под паровозы, выпадали из автомобилей, тонули, разбивались в авиакатастрофах. Но чаще «просто» вдруг умирали – «от сердца».

19 марта 1925 года скончался 54-летний Нариман Нариманов, один из четырех сопредседателей ЦИК СССР, фигура весьма уважаемая в Закавказье. По официальной версии, приступ стенокардии настиг его у стен Кремля, но вместо того, чтобы доставить товарища в кремлевскую больницу, его несколько часов кружили по Москве на извозчике, пока не привезли труп. Бывает.

Аккурат 20 марта 1925 года вдруг умер еще один близкий к Троцкому крупный деятель, 45-летний Мирон Владимиров, зампред ВСНХ, кандидат в члены ЦК и член ЦИК СССР. 22 марта того же года скончался 58-летний Юлиан Мархлевский, председатель ЦК МОПР, один из отцов-основателей и социал-демократии Королевства Польского, и Коминтерна.

Падёж – по «медицинским причинам» – персон, нелояльных к Сталину, продолжился и дальше: 15 апреля 1925 года в Москве умер «от туберкулеза» не в меру энергичный 22-летний Гани Муратбаев, один из создателей и руководителей комсомола Туркестана. 19 июля 1925 года скончался 44-летний Доминик Ефремов, 1-й председатель правления Госстраха СССР, ранее – начальник политотдела Южного фронта и член РВС 10-й армии, а до того – секретарь Московского горкома РКП(б). Хватало и других, занимавших посты, казалось бы, невеликие, но высвобождение которых приводило в движение целую номенклатурную вертикаль, поднимая наверх кадры уже сталинские. Как тут без ядов?

За Родину, за Сталина

Далее список жертв чекистских «экспериментов» с ядами, бациллами, радиоактивными веществами рос как снежный ком. К одной из громких жертв можно отнести сына Троцкого – Льва Седова, скончавшегося 16 февраля 1938 года в Париже. Хотя дома чекисты всё же травили чаще – тех, кого по тем или иным причинам убивать «громко» казалось несподручно.

17 февраля 1938 года по приказу Сталина прямо в кабинете первого зама наркома внутренних дел и начальника Главного управления государственной безопасности НКВД СССР Михаила Фриновского инъекцией яда убит Абрам Слуцкий, начальник ИНО ГУГБ НКВД.

В смертном списке отравленных чекистскими «фармацевтами» значатся партийный деятель Александр Шумский – 18 сентября 1946 года, епископ Теодор (Ромжа) – 1 ноября 1947 года. По всей видимости, аналогичным образом в том же году был отравлен Рауль Валленберг, содержавшийся во внутренней тюрьме на Лубянке. Тогда же отравили американца Исайю Оггинса, бывшего агента советской разведки – дабы не отпускать в США...

5 марта 1953 года в Мюнхене скончался Вольфганг Залус, бывший секретарь Троцкого: долгое время считалось, что он умер от пневмонии, но в 1992 году были опубликованы документы о его отравлении агентом МГБ. В том же Мюнхене агент КГБ Богдан Сташинский при помощи специального яда совершил еще два убийства: 12 октября 1957 года отравил одного из лидеров ОУН Льва Ребета, а 15 октября 1959 года – руководителя ОУН Степана Бандеру.

Ну, подумаешь, укол!

В 1957 году агенты госбезопасности использовали радиоактивный изотоп, пытаясь отравить во Франкфурте-на-Майне бывшего сотрудника диверсионного подразделения МГБ Николая Хохлова, тому чудом удалось выжить.

Повезло и болгарскому политэмигранту Владимиру Костову, которого 26 августа 1978 года пытались убить в парижском метро, уколов отравленным зонтиком.

А вот другой болгарский эмигрант, Георгий Марков, получив 7 сентября в Лондоне «укол зонтиком», скончался 11 сентября 1978 года. Обе операции по заказу болгарских спецслужб разработали специалисты с Лубянки, а в качестве средства убийства использован рицин.

Далее по списку – афганский диктатор Хафизулла Амин, которого агенты КГБ пытались отравить в самый канун советского вторжения.

Профи и «Новичок»

Крах СССР деятельность спецлабораторий не обрушил, скорее даже стимулировал: чекистские препараты оказались идеальным средством как для коммерческих разборок, так и для истребления деятелей оппозиции, а попутно и тех, кто слишком много знал. В частности, подозрительный мор временами охватывал даже высших руководителей спецслужб.

Странным образом друг за другом умерли несколько руководителей военной разведки: в январе 2016 года – генерал-полковник Игорь Сергун, а в ноябре 2018 года – генерал-полковник Игорь Коробов. Может, они и болели, но не полагать же всерьез, что на такой пост целенаправленно подбирают язвенников и прочих тяжелобольных?! Смерть бывшего главы Министерства безопасности 55-летнего Виктора Баранникова 21 июля 1995 года также вызывала много вопросов...

Полагают, что жертвами препаратов из арсенала спецслужб стали банкир Иван Кивелиди (4 августа 1995 года, Москва), заместитель начальника МУРа полковник милиции Владимир Цхай (12 апреля 1997 года, Москва), известный журналист Юрий Щекочихин (3 июля 2003 года, Москва), питерский авторитетный бизнесмен Роман Цепов (24 сентября 2004 года, Санкт-Петербург), предприниматель Александр Перепеличный (10 ноября 2012 года, Лондон), тесно связанный с делом Сергея Магнитского...

Огромный резонанс получило отравление препаратом, содержащим полоний-210, экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в Лондоне 23 ноября 2006 года. В сентябре 2004 года препаратом все из тех же «закромов Родины», диоксином 2378-ТХДД, травили кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Исследователь Борис Володарский не сомневается, что это «профессиональное преступление [...] совершено российскими спецслужбами».

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия: как установила британская полиция, акцию провели сотрудники российских спецслужб. Российским спецслужбам приписывают и две попытки отравить болгарского «оружейного барона» Эмилиана Гебрева – 28 апреля и 28 мая 2015 года. Ну а про Алексея Навального вы и без меня точно слышали...

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Привычка убивать».