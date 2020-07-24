"Чудом остались живы": Писатель Виктор Ерофеев рассказал о попытке отравить его

Около трех лет назад в Сочи произошла попытка убийства писателя Виктора Ерофеева и его супруги. Об этом литератор рассказал в эфире «Эха Москвы». Это случилось в ходе одного из крупных кинофестивалей, название которого он предпочел не озвучивать.

Вопрос об угрозе жизни писателей в России встал после того как журналистам Bellingcat и The Insider стало известно, что за попыткой убийства писателя и журналиста Sobesednik.ru Дмитрия Быкова предположительно стоят сотрудники НИИ-2 ФСБ, которые также, вероятно, участвовали в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

«Нас с женой тоже пытались там [в Сочи] отравить — мы чудом остались живы, — поясняет Ерофеев. — Я был членом жюри этого фестиваля (...) И кому-то я не очень нравился — я имею в виду местным». Судя по рассказу писателя, в его случае попытка убийства была куда менее профессиональной, чем в случаях с Навальным и Быковым, где для отравления использовалось химическое оружие «Новичок» или схожие фосфороорганические вещества. Яд в бутылке воды, которую принесли Ерофееву и его супруге (каждый день она была пластиковой, а в этот день — стеклянной) был плохо скрываемым:

«Я беру эту открытую бутылку, и у меня начинается жжение рук, нос горит. Ужас полный. Я не отпил — я только дотронулся».

Такая же реакция на жидкость была и у службы безопасности отеля, которую супруги сразу же вызвали. Г-н Ерофеев уверен, что если бы выпил их этой бутылки, то всё бы закончилось остановкой сердца, по крайней мере, так ему сказали специалисты, с которыми он разговаривал позднее.

Закончилась история тем, что к писателю пришли «загадочные люди» и предупредили: «Лучше езжайте домой в Москву, потому что кто-то скажет, что вы хотели жену отравить. А жене скажут, что хотела мужа отравить». Это было накануне закрытия фестиваля: бутылку писатель отдал службе безопасности, а сам решил воспользоваться советом неизвестных и покинуть город: «Сочи, не тот город, где можно искать справедливость», — пояснил он.