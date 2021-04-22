Дело Петра Таврина-Шило. Мина для Сталина

Покушения на вождей всегда обрастают мифами, лжеочевидцами, конспирологическими версиями: почему не удалось, не было ли это инсценировкой? Расскажем о самом мифологизированном покушении на Сталина.

Шило, он же Таврин, он же…

– На Сталина было совершено порядка 9 покушений, – рассказывает историк, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Александр Макушин. – Обычно называют больше, но это когда упоминают еще и документально неподтвержденные и считают одно из них за несколько. Вот о последнем-то я и хочу рассказать. Речь о несостоявшемся покушении Петра Таврина.

На самом деле этого человека звали Петр Иванович Шило. Он родился 12 июня 1909 года в селе Бобрик Нежинского района Черниговской области. В 1918-м его отца расстреляли большевики, как кулака, и до 1930-го Петр батрачил на более богатых односельчан, затем переехал в Нежин, где работал в отделе найма рабочих на строительство промышленных предприятий СССР. Шило как-то направили в командировку в Саратов, где он проиграл 5000 руб. и был арестован. Бежал вместе с уголовниками, разобрав кирпичную стену тюрьмы.

Отправился в Воронежскую область, женился на учительнице одной из станиц. После пожара в их доме взял фамилию жены и получил документы на имя Гаврина. Поступил в Воронежский юридический институт, окончил его и работал следователем в областной прокуратуре.

Самовольно оставил работу, за что в 1935-м и был арестован в Киеве. Отбывать срок его отправили в Воронеж. Но оттуда он снова сбежал и колесил по стране, скрываясь под разными фамилиями. Последнее его место работы до войны было в Уфе, где он значился Тавриным (исправил в паспорте Г на Т, кстати, была у него и еще одна фамилия – Серков.). Затем перебрался в Свердловск, устроился на работу в трест «Урал-золото», откуда и был призван в Красную Армию. Вот такой Остап Бендер предвоенных лет.

Авантюрист на службе немцев

– В 1942-м Таврин добровольно перешел на сторону немцев, – продолжает рассказ Макушин. – Благодаря немецким архивам, которые попали в руки Красной Армии, известно: он был «инициативником» – шел к фашистам с их листовкой-пропуском.

Поначалу немцы использовали его для выявления групп сопротивления в концлагерях, затем Таврина «повысили», он прошел серьезную спецподготовку. Сначала в спецлагере Хемельбург под Веной, в разведывательной школе абвера. После этого Таврина начинают готовить уже непосредственно для проведения агентурных террористических мероприятий. Он проходил стажировку в замке Фриденталь. По некоторым данным, несколько раз встречался с Отто Скорцене, с руководством РОА («Российской Освободительной Армии»), с членами организации украинских националистов… Готовили серьезно.

В августе 1944-го Таврина отправляют в Берлин, в Восточный отдел 6-го отдела Главного управления имперской безопасности, где с ним (по допросам авантюриста) встречался начальник отдела оберштурмбанфюррер СС доктор Грейсе. Он-то и решил направить Таврина для ликвидации Сталина.

Безумный план

– Сам план был на грани авантюризма, – оценивает разработку противника историк. – Его явно готовили люди, которые не представляли, как работает система безопасности генералиссимуса. Во-первых, непонятно, как они представляли, что Таврину удастся пронести заряженное оружие на официальное мероприятие, где присутствуют первые лица СССР?

Второй вариант был не лучше – попытаться расстрелять из уникального гранатомета «Панцеркнакки» (Panzerknacke) машину, где едет Сталин. Видимо, немцы не знали, что в кортеже ехало минимум три одинаковые машины, постоянно меняющиеся местами. Вычислить, в какой из них в данный момент находится вождь Советского Союза, было маловероятно.

Третий вариант представлял некое подобие покушения на Гитлера – установка магнитной мины.

Технические средства Таврину были обеспечены. На момент задержания, помимо гранатомета и магнитной мины, у него изъяли радиопередатчик, несколько пистолетов (и немецкие, и советские) с отравленными и разрывными пулями, комплекты документов, порядка 500 тысяч советских рублей и мотоцикл «Цундап», замаскированный под советский М-72, благо они были практически идентичными.

Неудачная посадка

– Таврин поставил условие: поеду только с женой (по документам – Лидия Шилова). К тому времени она тоже уже была агентом абвера и проходила под кличкой «Адамчик», – продолжает Макушин. – Отправились в июне 1944-го на специально подготовленном для переброски тяжелых предметов немецком транспортнике «Арада-232» – он мог садиться и взлетать с неподготовленной площадки. Но самолет был обстрелян с воздуха, получил повреждения и вернулся на свой аэродром.

Второй вылет запланировали на 5 сентября с Рижского военного аэродрома. Но у линии фронта самолет был подбит зенитками, загорелся двигатель, и самолет вынужден был совершить жесткую посадку в районе села Карманово Смоленской области.

Кармановцы тут же сообщили в НКГБ (НКВД к тому моменту переименовали), о подбитом немецком самолете. Быстро сформировали три оперативные группы – 10 человек в Гжатском районе, 20 в Вяземском и 30 в Кармановском… И уже скоро в 7 км от места падения самолета, нашли следы экипажа, который и задержали в ночь с 9 на 10 сентября в районе реки Березуйка.

Но Таврина с женой еще предстояло поймать…

Выдал сухой плащ

– Они с «Адамчиком» тем временем двигались на мотоцикле в сторону Москвы, – рассказывает историк. – У нее были документы на фамилию Шилова, у него – на имя начальника отдела СМЕРШ 39 армии майора Таврина. По ним он планировал приехать в столицу, а там уже взять из своего набора документов паспорт на фамилию Шилов – типа офицер после ранения… Ему ведь в разведшколе даже пластическую операцию сделали, нанеся на тело следы ран.

Попался он на пустяке, в общем-то. В отряде НКГБ, который был отправлен на поиск террористов, оказался очень наблюдательный оперативник. В тот день и всю ночь шел сильный дождь. А мотоцикл и плащ псевдо-офицера СМЕРШа были почти сухими. Это и вызвало подозрения.

Петра Шило отправили в Вяземский горотдел ГБ. Там связались с 39-й армией и быстро выяснили: никакого майора Таврина у них нет…

17 сентября они с женой были арестованы. Петр начал активно сотрудничать, а «Адамчик» включилась с радиоигру «Туман» с немцами. Правда, уже в январе 1945-го фашисты поняли, что их водят за нос… Но оперативные действия с Тавриным продолжались еще долго – обвинение парочке предъявили лишь 16 августа 1951-го (дело №Н21098) и 1 февраля их приговорили к расстрелу за измену родине и сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами. Приговор Таврину-Шило привели в исполнение 28 марта 1952 года, «Адамчика» расстреляли 2 апреля.

Есть сомнения?

Сегодня историки поднимают ряд вопросов о некоторых нестыковках в деле Таврина – Шиловой. В частности, член международной Ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Игорь Ландер в своей книге «Покушение на Сталина. Дело Таврина-Шило» ставит вопросы о том, почему их не привлекли к процессу над генералом Власовым, и почему так долго тянули с приговором самим террористам:

«МГБ в 1946-м могло возражать против вынесения фамилии Таврина на процесс Власова из опасения либо расконспирировать какого-то агента или агентов, либо провалить некую операцию. Вспомним, что летом 1946-го еще продолжалась радиоигра «Туман», но вряд ли проблема заключалась именно в ней. В конце концов, Германия уже была побеждена, и никаких агентов абвера или СД, тем более агентов-боевиков ждать уже точно не приходилось. Возможно, занавес секретности прикрывал другую операцию, намного более широкомасштабную и с прицелом на будущее.

Если понять, что именно старались сохранить в секрете в 1945 и 1946 годах контрразведчики 2-го Главного управления наркомата, а затем Министерства государственной безопасности СССР, то, думается, мы получим ключ ко всему загадочному «делу Таврина» в его финальной части. Это объяснит и странности с его допросом в НКГБ, и продолжение явно бесперспективной радиоигры, и многолетнее пребывание во внутренней тюрьме МГБ СССР без правовых оснований и разумных резонов. И, самое главное, это объяснит завесу секретности, окутывающую данное дело с момента ареста Таврина-Шило».