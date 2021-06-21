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Санкции ЕС против Беларуси. Под ударом ключевые направления экспорта и олигарх Гуцериев

Санкции ЕС против Беларуси затронут российского олигарха Гуцериева, а также экспорт нефти, калия, табака и многое другое

Фото: Global Look Press // Александр Лукашенко

Главы МИД стран Евросоюза единогласно согласились принять новый пакет санкций против Беларуси. Он затронет не только конкретных людей, но также компании и наиболее чувствительные сектора белорусской экономики. Об этом со ссылкой на источники пишут агентства Bloomberg и AFP. Также санкции могут коснуться российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

«Санкции — это единственный способ оказать давление на власти Белоруссии. Меры нанесут серьезный ущерб экономике страны», — пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Подробностей он пока не назвал, однако сообщил, что ограничения затронут целые отрасли экономики Республики, связанные с экспортом. Ранее Боррель отмечал, что это может касаться транзита газа и калийных удобрений, также сообщалось, что затронуты могут быть поставки табачной продукции.

Источники Bloomberg говорят, что санкции затронут семь сфер экономики, в числе которых финансовая, фосфатно-калийная и нефтяная. Кроме того, будет усилено оружейное эмбарго.

AFP также подтверждает эти сведения, добавляя, что речь идет и об ограничениях на экспорт табака. Кроме того, санкции будут введены против 86 людей и компаний, которые лишаться возможности въезда на территорию ЕС, а их активы там будут заморожены.

Беларуси ограничат возможность получать инвестиционную и финансовую поддержку, включая кредиты от европейских банков. Котировки белорусских евробондов начали стремительное падение на новостях о санкциях. Как пишет белорусской отделение «Радио Свобода» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»), в санкционные списки попал и близкий к Лукашенко российских олигарх Михаил Гуцериев. Кроме того, издание сообщает, что они затронут компании МАЗ и БелАЗ. 

Причиной санкций является захват самолета Raynair, с которого принудительно сняли экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу. Также ограничения вводятся из-за систематических нарушений прав человека в Беларуси, массовых репрессий в отношении собственных граждан и фальсификацию выборов президента в августе 2020 года.

«Очень важно, чтобы ЕС не только вводил санкции против режима, но и помогал беларусскому гражданскому обществу», — отмечает пресс-служба Светланы Тихановской, комментируя четвертый пакет ограничений, который сама политик приветствует. 
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