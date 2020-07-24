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Фразу "Жыве Беларусь" хотят признать нацистской символикой

МВД Беларуси объявило БЧБ-флаг и лозунг "Жыве Беларусь" нацистской символикой. Их сравнивают с фразой "Хайль Гитлер"

Фото: Global Look Press

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает включить бело-красно-белый флаг (БЧБ-флаг) и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской и коллаборационистской символики. Об этом пишет в своем Telegram-канале провластный Белорусский союз журналистов, обращает внимание TUT.by. Оба этих символа являются ключевыми атрибутами белорусской оппозиции.

Согласовать проект постановления МВД должен КГБ Беларуси. В документе говорится, что бело-красно-белый флаг якобы применялся карательными отрядами, действовавшими на территории Республики во времена немецкой оккупации. То же якобы верно для фразы «Жыве Беларусь», которая, как утверждается, использовалась наравне с восклицанием «Хайль Гитлер».

Вопросы к этой символике стали появляться после масштабных акций протеста, последовавших после фальсификации президентских выборов. Противники Александра Лукашенко, который, как заявили в ЦИК Беларуси, получил более 80% голосов, месяцами выходили на улицы, несмотря на массовые репрессии. Бело-красно-белый флаг стал главным символом протеста против режима Лукашенко, за его использование либо использование сочетания белого и красного цветов в любом качестве (возбуждались дела из-за пастилы, носков или, к примеру, коробки на балконе) граждан страны начали преследовать ещё в августе. Лозунг «Жыве Беларусь» также стал одним из символов протеста.

Напомним, что в 1994 году Александр Лукашенко принимал присягу под БЧБ-флагом.

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