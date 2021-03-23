Савельев Михаил
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Ганапольский назвал главную проблему включения Проценко в предвыборные списки ЕР

Прошедший в минувшую субботу съезд партии "Единая Россия" привлек огромное внимание со стороны СМИ и экспертов

Фото: Global Look Press

Прошедший в минувшую субботу съезд партии «Единая Россия» привлек огромное внимание со стороны СМИ и экспертов. Политологи, к примеру, сразу же отметили, что выступление на этом мероприятии российского президента Владимира Путина можно назвать вторым президентским посланием, поскольку в его рамках было озвучено рекордное количество обещаний, поручений и прочих тезисов, которые, очевидно, призваны обеспечить партии власти приемлемый результат на предстоящих парламентских выборах.

Фактически, отмечают эксперты, глава государства своим выступлением дал мощный старт предвыборной кампании, в рамках которой Кремлю придется приложить рекордные усилия для достижения необходимого результата, поскольку на данный момент рейтинги власти переживают, мягко говоря, не самые лучшие времена. Этим обстоятельством, убеждены политологи, продиктована и первая пятерка предвыборного списка «Единой России», в которую вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, сопредседатель Народного фронта Елена Шмелева и еще один весьма неожиданный кандидат.

Этим самым неожиданным кандидатом оказался, впрочем, весьма известный для многих россиян человек, популярность которого резко возросла во время пандемии. Речь о главном враче ключевой «коронавирусной» больницы в стране – столичной клиники в Коммунарке - Денис Проценко. И именно эта фигура вызывает у экспертов больше всего вопросов. Более того, как считает журналист и общественник Матвей Ганапольский, самому Проценко стоило бы осознавать ключевую проблему сложившейся ситуации, в которой президент просит его войти в предвыборный список партии власти.

«Проблема заключается в том, что если Путин приглашает тебя в Государственную думу – это означает, что ты туда не просто придешь, но еще и будешь вынужден голосовать по-путински. И если ты по-путински голосовать не будешь, то с тобой произойдет то же самое, что и с остальными неугодными людьми, которые ранее попали в Госдуму – их уже там нет. В странах, к которым я отношусь с уважением, президент не звонит известным фигурам, чтобы те вступили в его партию», – заявил Ганапольский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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