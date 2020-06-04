"Все это выглядит странно": Гращенков увидел признаки начала транзита власти в России

Прошедший в минувшую субботу съезд «Единой России» ознаменовался целым набором ключевых событий. Многие эксперты, к примеру, сразу же обратили внимание на выступление в рамках этого мероприятия российского президента Владимира Путина. Речь главы государства сравнивают со вторым посланием, отмечая, что в ней присутствуют все признаки того, что Кремль готов бросить на достижение приемлемого результата на сентябрьских выборах все возможные ресурсы.

Свидетельствуют об этом, считает российский политолог Илья Гращенков, не только озвученные президентом тезисы и обещания, но и ряд других интересных решений. К примеру, по итогам съезда был обозначен предвыборный список партии, в ТОП-5 которого не нашлось места для многолетнего лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, зато в него попали два министра, которые точно не претендуют на места в Госдуме, глава больницы в Коммунарке, детский омбудсмен и общественный деятель.

Фактически, убежден эксперт, на съезде был дан старт предвыборной кампании, итоги которой могут оказаться весьма неожиданными.

«Вместо Дмитрия Медведева «великолепная пятерка» из самых рейтинговых чиновников и общественников: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова. А значит, Медведев с его 24% рейтинга слишком утягивает «Единую Россию» с ее и без того невысокими показателями в 30-32%. Я был не прав, когда считал, что аппаратная логика возобладает над логикой политической. Судя по всему, дела у партии власти на самом деле обстоят неважно, а потому приходится избавляться от непопулярных персон и подтягивать в избирательный список лидеров общественного мнения.

Вообще, выглядит все это забавно. «Единая Россия» является партией власти, а значит во главе партии должен стоять нынешний премьер Михаил Мишустин. Но его на горизонте даже близко не видно. По старой российской традиции всем и всё понятно – ЕР принято считать «партией Путина». Поэтому президент и выступает на съезде партии с речью, похожей на второе президентское послание – раздает деньги, дает поручения, формирует федеральные списки. Но сам он при этом партию, конечно же, не возглавляет.

Главой партии остается Дмитрий Медведев, бывший президент и премьер, а также заместитель председателя малопонятного для простых граждан Совета безопасности. Почему он остается лидером партии? Сейчас все это выглядит странно. В аппаратной логике, где Медведев все еще остается самым вероятным преемником, его партийное лидерство, а также победа на выборах были бы логичными. А сейчас даже сложно сказать, по какой причине список партии Путина, которую возглавляет Медведев и которая считается партией власти, возглавляют два министра, детский омбудсмен, общественник и врач? Медведев комментирует это такими словами: «время не стоит на месте». Что именно он имеет ввиду? Предстоящий трансфер?

Вместе с Медведевым в списке партии потерялись Володин, Грызлов, Собянин и Турчак. Вероятнее всего, они пойдут лидерами региональных списков, к примеру, Собянин – во главе московского, а Володин – в Саратове. Принимая во внимание тот факт, что почти все из них претендуют в будущем на должность спикера нового созыва Госдумы, выходит, что федеральный ТОП-5 в списках партии существует для отвода глаз. Никто из них не станет реальной политической фигурой, а для Шойгу или Лаврова уход в нижнюю палату, и вовсе, можно считать отправкой на пенсию. Кстати, несмотря на то, что Медведева в списке нет, он все еще остается лидером партии и несет ответственность за результат.

Путин фактически дал старт предвыборной кампании и она началась весьма неожиданно. Прежние принципы на самом деле отходят в прошлое, новый состав Государственной думы грозится стать собранием, в котором смешаны крепкие государственники и одухотворенные волонтеры. Ставка Кремля на реальные проекты (а Путин обещал раздать много денег), ставка оппозиции – на недовольство граждан властью, тем более, что ее рейтинги находятся на низшей точке», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.