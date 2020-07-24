"Ой, а уж как народ недоволен Кремлём": россияне врезали Пескову после слов о вакцинации

Недовольство российских властей темпами вакцинации в стране – вот, пожалуй, ключевая тема внутренней повестки последних дней. Причём поднимают её снова и снова с завидной регулярностью. Сначала на низкие темпы вакцинации в столице жаловался мэр Москвы Сергей Собянин, упрекая горожан в игнорировании возможностей, предоставленных им столичной администрацией. Позднее выступил даже главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, призвавший россиян ставить прививки.

Разумеется, высказывались на эту тему и другие высокопоставленные лица. А теперь о недовольстве все теми же темпами иммунизации высказались в Кремле. С соответствующими заявлениями выступил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, прививка – единственный способ остановить распространение коронавирусной инфекции. При этом он отдельно подчеркнул то, о чем неоднократно говорил президент Путин, заявив, что прививка должна быть именно добровольной.

Судя по всему, в Кремле знают о недовольстве россиян и опасениях по поводу того, что риторика властей на эту тему может оказаться подготовкой к введению обязательной вакцинации, а потому подобная ремарка становится обязательной при таких высказываниях.