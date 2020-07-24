"Ой, а уж как народ недоволен Кремлём": россияне врезали Пескову после слов о вакцинации

Недовольство российских властей темпами вакцинации в стране – вот, пожалуй, ключевая тема внутренней повестки последних дней. Причём поднимают её снова и снова с завидной регулярностью. Сначала на низкие темпы вакцинации в столице жаловался мэр Москвы Сергей Собянин, упрекая горожан в игнорировании возможностей, предоставленных им столичной администрацией. Позднее выступил даже главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, призвавший россиян ставить прививки.
Разумеется, высказывались на эту тему и другие высокопоставленные лица. А теперь о недовольстве все теми же темпами иммунизации высказались в Кремле. С соответствующими заявлениями выступил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, прививка – единственный способ остановить распространение коронавирусной инфекции. При этом он отдельно подчеркнул то, о чем неоднократно говорил президент Путин, заявив, что прививка должна быть именно добровольной.
Судя по всему, в Кремле знают о недовольстве россиян и опасениях по поводу того, что риторика властей на эту тему может оказаться подготовкой к введению обязательной вакцинации, а потому подобная ремарка становится обязательной при таких высказываниях.
Примечательно, что сам Песков пока не вакцинировался. По его словам, у него после болезни все ещё сохраняется довольно высокий уровень антител. Пресс-секретарь президента, стоит напомнить, переболел Covid-19 примерно год тому назад.
Впрочем, привыкшие к участившимся заявлениям властей о вакцинации россияне особой солидарности с Дмитрием Песковым не проявили. Напротив, в социальных сетях они в буквальном смысле разносят главу кремлёвской пресс-службы, причём, не менее жёстко, чем Собянина и остальных, кто высказывался в том же ключе.
«А что удивительного, если власти и тому, что она предлагает, уже давно никто не верит».
«Вот и рейтинг Путина и тот дутый, за счёт армии и полиции, и остальных бюджетников. Короче, недолго ему осталось».
«Похоже, скоро введут обязательную, раз так не хотят».
«А я Кремлём недовольна, и что?»
«Ой, а уж как народ недоволен Кремлём!»
«А про темпы роста экономики и инфляции почему они не говорят? Довольны?» – возмущаются россияне.
Теги: #Песков, #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Политика