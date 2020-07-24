Савельев Михаил
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"Власть насмехается над народом и боится его": Соловей рассказал о политической элите в России

Кремль создал в стране ауру полного контроля над ситуацией и превосходства власти над любыми проявлениями "инакомыслия"

Фото: Youtube

Кремль в последнее время создал в стране настоящую ауру полного контроля над ситуацией и тотального превосходства федеральной власти над любыми проявлениями «инакомыслия». Несистемная оппозиция фактически разбита и будет вынуждена уйти в условное подполье. Зимний протест «эффективно» подавлен, оппозиционер Алексей Навальный сидит в тюрьме, а все структуры, так или иначе связанные с ним, не так давно были признаны экстремистскими организациями. О прекращении своей деятельности впоследствии объявили и в «Открытке», а эксперты теперь гадают, что станет следующим.

На этих обстоятельствах фактически и зиждется видимость безоговорочной победы Кремля, который теперь может спокойно готовиться к парламентским выборам и использовать все необходимые механизмы для достижения «правильного» результата. Однако, как считает известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, на самом деле все обстоит не так, как может показаться на первый взгляд.

По словам Валерия Дмитриевича, российские власти на данный момент хорошо понимают, что народ ими всерьез недоволен, а потому ближайшие события могут оказаться весьма непредсказуемыми. При этом, добавляет эксперт, федеральный центр продолжает делать вид, что полностью контролирует ситуацию, хотя в действительности остается очень неустойчивым и не до конца уверенным в своем будущем.

«Те, кто на сегодняшний день управляют Россией, прекрасно понимают, что народ недоволен нынешней властью и события могут быть достаточно непредсказуемыми. Они пытаются делать вид, что у них все под контролем, поднимают щеки, «играют на понтах», поднимают ставки, но на самом деле внутренне они очень и очень неустойчивы и очень не уверены в своем будущем. 

Как было в России во все времена, власть всегда боялась народа – и она продолжает его боятся. Власть насмехается и глумится над народом, но в это же время она его очень боится. Казалось бы, можно пойти навстречу народу, дать вольности и свободы – что может быть проще?

Историю пишут победители, а историческая правота на стороне народа, и со временем все встанет на свои места», – отметил Валерий Соловей в интервью Марку Фейгину.

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