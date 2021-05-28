У Кремля будут большие проблемы: Гращенков рассказал о "подпольном протесте"

«Закрытие Открытки» – эта забавная по своему созвучию фраза, или почти оксюморон, в последние сутки превратилась в очередное свидетельство активной зачистки политического поля, проводимой федеральным центром в преддверии очередных парламентских выборов. По крайней мере, такого мнения придерживаются сочувствующие оппозиции эксперты и политологи. В Кремле, разумеется, ситуацию видят иначе. Чего стоят слова Пескова о «многогранном» политическом поле в стране.

Как бы там ни было, но движение «Открытая Россия»* накануне было вынуждено объявить о своей ликвидации на фоне рассматриваемого Госдумой закона о нежелательных организациях и во избежание преследования всех, кто, так или иначе, причастен к его деятельности. А еще до этого произошел иск прокуратуры в суд с требованием признать ряд структур, афиллированных с Навальным, экстремистскими. Разумеется, на этом фоне многие заговорили о том, что несистемную оппозицию откровенно «вырезают» из политической жизни страны, тем более что все признаки этого налицо.

Между тем, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, активная зачистка политического поля, затеянная властями, обернется для них же новыми проблемами. По мнению эксперта, лишившись возможности принимать участие в жизни оппозиционной структуры на официальном уровне, многие ее сторонники, как и сторонники других представителей оппозиции, займутся решением более существенных вопросов, что только повысит качество протеста, сделав его менее прогнозируемым для властей и более опасным для режима. А на фоне трансфера власти и обновления нынешних политических элит, убежден политолог, это приведет к самым непредсказуемым последствиям.

«Открытую Россию» в итоге закрыли. Либеральная общественность переживала из-за того, что с закрытием этого движения в России может исчезнуть последняя организация, представляющая несистемную оппозицию. Власти же убеждали, что не ведут зачистку, а политическая жизнь в стране продолжает бить ключом.

Что касается самой «Открытки», разумеется, закрылась она только на официальном уровне, но в действительности она продолжит работу, вот только бороться с ней властям станет настолько же тяжело, как и царскому режиму против большевиков. Фактически, уход организации в тень приведет к росту латентного протеста, который для власти значительно хуже, поскольку сложно понять, где и когда рванет.

Энергия десятков тысяч людей, как сторонников Алексея Навального, так и тех, кто поддерживает других несистемных либералов, будет направлена на реализацию гуманитарных проектов. Как и диссиденты в свое время, они будут сосредоточены на неформальных практиках, не исключено, что начнут появляться определенные закрытые клубы, а протест превратится в часть новой андеграундной культуры.

Все это непременно приведет к повышению качества протеста, сделает его более ответственным, поскольку селфи в автозаках после прогулок по бульварам – это одно, а реальное участие в политической жизни, выработка стратегий, формирование идей и их реализация – совершенно другое.

Если же говорить о политической жизни в стране, то даже «закручивание» гаек несистемной оппозиции не поможет ее остановить. Партийную систему на фоне трансфера власти ожидает серьезное обновление, в ней будут появляться те, кто придерживается радикальных, националистических или прогрессивных взглядов. И нынешнее «политическое болото» со временем неминуемо трансформируется во что-то более живое, а вот какую роль в этом сыграют текущие лидеры мнений от оппозиции – вопрос будущего», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

*«Открытая Россия» признана в РФ нежелательной организацией.