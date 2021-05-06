"Власть поражена страхом": Соловей высказался о настроениях в Кремле

Репрессивная машина, запущенная российскими властями в отношении внесистемной оппозиции и ее сторонников, призвана запугать мыслящее население страны. Причем, действия эти объясняются тем, что и сама власть постоянно находится в состоянии страха, поскольку чувствует, как у нее из-под ног уходит почва.

К такому выводу пришел известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей.

«Страх» – именно так Валерий Дмитриевич озаглавил свой новый пост, отметив, что это чувство на данный момент присуще не только оппозиции, но и самой власти.

Валерий Соловей // Фото: соцсети

«Каждый день обновляется пугающий список арестов, обысков, сфальсифицированных уголовных дел и совершенно безумных приговоров судов. Кажется, что это не прекратится никогда. Репрессивная политика направлена на запугивание активной части общества и введение в оцепенение всех тех, кто не интересуется политикой.

Однако, каковы причины такой безумной избыточности в репрессиях? Такое ощущение, словно власть находится в состоянии лихорадочной ажитации. Иначе, зачем сильному и уверенному в себе государству использовать столь чрезмерные меры?

Ответ довольно прост: власть в себе не уверена, и далеко не сильна. В действительности, власти испытывают внутренний и нарастающий страх, который старательно хочет скрыть, компенсировав внешней яростью, направленной в отношении того, кого она считает для себя угрозой.

Но, кажется, угрозой для нее становится вообще все и вся: политическая оппозиция, независимые журналисты, адвокаты, интеллектуалы и даже обыватели, гуляющие по улицам родных городов. Избыточность в репрессиях – признак слабости, а никак не силы. Кроме того, это еще и показатель того, что почва попросту уходит из-под ног.

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Поэтому страх испытываем не только мы с вами, страхом поражена и сама власть, а потому она пытается нас запугать. Разумеется, одно только понимание этого не избавит нас от чувства страха, но может придать надежды и оптимизма нашим действиям», – пишет Валерий Соловей.