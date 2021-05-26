Госдума запретила избираться сторонникам Навального. 38 депутатов были против

Законопроект о запрете участвовать в выборах любых уровней людям, которые так или иначе поддерживали экстремистские или террористические организации (на деле речь идет и о сторонниках Навального) ещё до их признания таковыми был принят Государственной думой в третьем чтении. Об этом со ссылкой на трансляцию заседания сообщает телеканал «Дождь».

За принятие документа проголосовали 294 депутата, против проголосовали 38 парламентариев, ещё восемь воздержались. Оставшиеся 110 депутатов, видимо, вовсе не присутствовали на заседании (всего в Госдуме 450 депутатов).

Напомним, что в первом чтении против законопроекта проголосовали 45 депутатов, сейчас выступающих против документа оказалось меньше, хотя с того времени инициативу серьезно ужесточили.

В последней редакции говорится, что люди, которые руководили экстремистскими организациями — по сути речь идет о структурах оппозиционного политика Алексея Навального, которые пытаются признать экстремистскими сейчас, — не смогут участвовать в выборах любого уровня в течение пяти лет, а те, кто поддерживал эти структуры — в течение трех лет. Закон имеет обратную силу: если гражданин РФ поддерживал эту структуру за период в 1-3 года до её признания экстремистской, он также будет поражен в конституционном пассивном избирательном праве. Эксперты настаивают на том, что это напрямую противоречит 54 статье Конституции РФ.

Список того, что будет считаться «поддержкой» такой организации, открытый, но отдельно обговаривается, что сюда входит финансирование (пожертвования), материально-техническая помощь или даже высказывание в интернете.