"Я – гений преступного мира": Навальный рассказал о трех новых уголовных делах

Пока широкая общественность отвлекалась, кто на «Евровидение», кто на странный «перехват» гражданского авиалайнера белорусскими властями с целью ареста основателя NEXTA, а кто на нового потенциального кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» – бывшую солистку t.A.T.u. Юлию Волкову с ее «так больше нельзя», многие как-то и забыли о том, что еще недавно вся страна гудела об оппозиционере Алексее Навальном.

Между тем, как оказалось, после прекращения голодовки Алексей Анатольевич в своем новом амплуа живет настолько «полноценной жизнью», что продолжает становиться фигурантом все новых и новых уголовных дел. Об этом говорится в посте, размещенном на его страничке в социальной сети Instagram. К слову, добавлять к этому что-либо нет никакого смысла. Вся суть происходящего подробно и в красках описана автором.

«Кто-то, попадая в тюрьму, встает на путь исправления, а я, судя по всему, качусь по наклонной, с каждым днем превращаясь во все более закоренелого преступника.

Вчера утром за мной пришел конвоир, который отвел меня в комнату с самоваром и чашками для чая. Не шучу. Кроме самовара, в этом помещении находился также следователь ГСУ СК РФ по особо важным делам, который сообщил мне, что в нашей стране расследуется аж три новых особо важных дела. И занимаются ими на самом высоком уровне аж 21 следователь. И преступник во всех этих трех уголовных делах – я, Алексей Анатольевич Навальный.

Во-первых, я, как утверждают следователи, украл все пожертвования, которые вы направили в ФБК*. Постановление всего на трех листочках, без доказательств. Просто написано: «похитил». И все тут. Что там доказывать, вы фамилию его видели, против него можно любое дело возбудить.

Во-вторых, в отношении меня открыто производство по весьма экзотической статье 239 «Создание НКО, посягающей на права и личность граждан». Меня обвиняют в том, что я побуждал граждан отказываться от исполнения их гражданских обязанностей. И тут постановление на трех листочках, а из доказательств там только то, что я без разрешения опубликовал фильм о «Дворце Путина».

Ну и еще одно мое преступление, которым занимается самая высшая следственная инстанция – оскорбление судьи Акимовой. Той самой тетеньки, которая вела дело об «оскорблении ветерана», которое поразило всех юристов страны. Как именно оскорбил судью, тоже не указывается. Тут все тоже довольно просто: «Навальный оскорбил – вот новое дело».

Так что не нужно думать, что я здесь просто сижу в камере, бездельничаю да чай пью. Мой мощный преступный синдикат продолжает расти. Я совершаю все больше преступлений. Все большее и большее количество следователей занимаются мной, а не такой ерундой, как грабежи, похищения или убийства. Мы ведь думали, что именно для этого и нужно Главное следственное управление вместе со следователями по особо важным делам.

В общем, я – гений преступного мира, кукловод, профессор Навариарти», – иронично делится событиями последних дней оппозиционер.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом»