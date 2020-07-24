"Яблоко" требует от СК и Генпрокуратуры расследовать отравление Дмитрия Быкова

Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора РФ Игоря Краснова с требованием начать расследование отравления писателя и журналиста Sobesednik.ru Дмитрия Быкова. Того же требует фракция «Яблока» в московском парламенте, сообщил её лидер Максим Круглов.

«Несмотря на то, что многие СМИ об этом писали, уголовное дело за 2 года так и не возбудили. После публикации последнего расследования с фактическими доказательствами причастности спецслужб к отравлению, внутренние органы обязаны отреагировать немедленно», — считает г-н Рыбаков.

Депутат Мосгордумы Круглов отмечает, что общество должно продолжать требовать расследование этого события, которое нельзя оставлять без внимания:

«Это как налаживать быт горожан в условиях наступающего 37 года (...) Нам нужно заниматься проблемами городского бюджета, реновации, транспорта, ЖКХ и рекой Яуза — а параллельно СМИ-иноагенты публикуют жуткие расследования об «эскадронах смерти», работающих за наши деньги. Бюджет, возможно, станет прозрачнее, а речка чище — а вот отправления людей продолжатся».

Напомним, что само отравление поэта произошло ещё в апреле 2019 года, однако до выхода расследования Bellingcat и The Insider никаких доказательств в пользу версии о намеренной попытки убийства не было. Дмитрию Быкову сразу поставили диагноз об отравлении неустановленным веществом. В упомянутом расследовании утверждается, что за Быковым годами летали те же сотрудники НИИ-2 ФСБ, которые предположительно занимались и отравлением политика Алексея Навального. Совокупность фактов, представленная журналистами, по мнению самого писателя, не оставляет пространства для интерпретаций и всё это не могло быть простым совпадением.