Александр Хандруев: "Не стоило Силуанову делать заявление об отказе от доллара на ПМЭФ"

На Петербургском международном экономическом форуме глава Минфина России Антон Силуанов объявил о том, что в Фонде национального благосостояния (ФНБ) больше не будет долларов. Это вызвало бурную реакцию во всем мире.

О том, какие могут быть последствия этого решения, Sobesednik.ru поговорил с известным экономистом, бывшим первым замглавы ЦБ (1992 – 1998 гг.) Александром Хандруевым.

– Что изменится для простых граждан от этого решения?

– Ничего. У России есть резервы, которые состоят из двух частей: резервы Центробанка и Фонд национального благосостояния. ФНБ – это деньги, вложенные в разные валюты, ценные бумаги с высоким рейтингом. Ими распоряжается правительство РФ. И оно, опасаясь, что на ФНБ могут быть наложены какие-то санкции (на 6 мая 2021-го это средства в общем исчислении эквивалентны $185,9 млрд, в том числе их ликвидная часть $116,4 млрд – ред.), решили ту часть, которая лежала в долларах, заместить на евро, юань, фунт стерлингов и золото. Просто перераспределить средства. И ничего больше.

– Если речь идет просто о перераспределении, почему эта новость сразу же повлияла на курс рубля к доллару?

– Никакой связи нет. После этого не значит – по причине этого. Рубль укрепился, потому что поднялась цена на нефть, а она поднялась совсем по другим причинам. И это никак не связано с заявлением Силуанова.

– Тот факт, что глава Минфина сделал свое заявление буквально накануне встречи президентов Владимира Путина и Джорджа Байдена, получается, не столько экономическое, сколько политическое?

– Да, думаю, что это прозвучало как политическое заявление. Но я бы не делал этого публично, особенно накануне встречи президентов России и США. Я бы просто тихо в рабочем порядке перераспределил корзину валют в ФНБ и все.

Зачем было делать такое заявление на форуме? Оно лишь подталкивает американцев к новым ограничениям. То есть ситуация может начать развиваться по такому сценарию: вы хотите от доллара уйти? Так вот вам еще такие-то санкции... Зачем провоцировать? Можно было, повторю просто все тихо сделать.

– Может быть, это был своеобразный ответ на прошлую ситуацию, когда Байден поговорил с Путиным по телефону и тут же США ввели новый пакет санкций?

– Да нет, там же была иная ситуация: ведь Байден ввел санкции по инерции – они уже были раньше одобрены конгрессом. И он просто не мог их не внести. При этом ввел легкие санкции и не ввел никаких по существу. Более того, Байден, наоборот, разрешил достроить «Северный поток-2» и не стал вводить новых санкций. И накануне встречи американцы точно никаких санкций вводить не будут. Так что вопрос о том, зачем Силуанов публично объявил об отказе от доллара в резервах ФНБ, остался открытым.

– По новому составу корзины, кажется, все доллары планируется заменить золотом, которого раньше в ФНБ не было...

– Не все доллары, а только часть их золотом.

– И где правительство возьмет золото?

– Правительство может купить золото у ЦБ, продав ему доллары. Думаю, так и будет, поскольку на активы ЦБ, скорее всего, никакого ареста не наложат. Это не принято, да и Международный валютный фонд выступает против этого. В истории, кажется, был всего один пример, когда эмбарго был наложен на активы ЦБ Ирана.

Вот почему уход от доллара касается только ликвидной части активов ФНБ.

Александр Хандруев // скриншот Youtube

– Думаете, эта взрывная новость сильно осложнит встречу президентов?

– Чем, на мой взгляд, это опасно? Сегодняшняя ситуация мировой экономики сильно напоминает ту, что сложилась во время великой депрессии 1930-х. Депрессия, если помните, продолжалась до начала Второй мировой войны. И сегодняшняя ситуация, если честно, уже начинает пугать – мир живет в условиях коронавирусной инфекции, глобальной нестабильности и экономической, и политической.

Особенно настораживает то обстоятельство, что если раньше политики были осторожнее, а военные все рвались в бой, то сейчас роли поменялись. Сегодня уже военные говорят: «Остановитесь! Что вы делаете?» Недавно уже даже один американский генерал заявил, обращаясь к политикам – решайте проблемы политическими средствами, чего вы армию-то втягиваете? И продолжил: вы понимаете, чем это может кончиться, ведь достаточно какого-то случайного столкновения...

Действительно, мы на самом краю. И в этих условиях накануне 16 июня, когда намечена встреча президентов России и США, делать заявления о том, что мы от доллара отказываемся, я бы не стал. В реалиях текущего момента открытая конфронтации не идёт на пользу российско-американским отношениям.

– То есть, вы думаете, что Владимир Путин не знал о том, что Антон Силаунов сделает такое заявление?

– Мне кажется, что оно в таком формате не было согласовано с первым лицом государства. Президент очень осторожен в таких вещах. Вообще крупные политики всегда предпочитают держать туза в кармане. Вот если бы после встречи 16-го американцы ввели бы против нас новые санкции, а мы им в ответ – уходим от доллара и всем странам будем рекомендовать...

А так, по сути, громкое заявление главы Минфина – это ещё одна капля в конфронтацию российско-американских отношений.