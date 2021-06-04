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Андрей Мовчан: прогрессивную шкалу налогообложения выбирает бедность россиян

Политика - Деньги
10:31, 04 июня 2021

Андрей Мовчан: прогрессивную шкалу налогообложения выбирает бедность россиян
Global Look Press
Global Look Press

По данным опроса ВЦИОМ, на которые ссылается издание РБК, большая часть россиян согласны платить более высокие налоги, если государство будет больше поддерживать бедных граждан: такой вариант выбрали 54% опрошенных – в основном, это люди в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, 45% респондентов заявили, что готовы платить больше налогов, если государственные услуги будут более качественными и доступными. И 83% опрошенных считают, что в России должна быть прогрессивная шкала налогообложения, при которой богатые граждане платят больший процент налога.

Sobesednik.ru обсудил репрезентативность опроса ВЦИОМА, «прогрессивность» прогрессивной шкалы налогообложения и экономическую грамотность россиян с экономистом Андреем Мовчаном

– Для любой экономики повышение налогов – зло, – считает экономист. – Другой вопрос, необходимо ли это зло.

– Сейчас оно необходимо для российской экономики?

– Сейчас – думаю, что нет. У нас богатая страна, огромные резервы, очень низкий долг – я бы думал о снижении налогов, привлечении за этот счёт бизнеса и выигрышной экономической динамике. Я не видел опроса ВЦИОМА, о котором вы говорите, мне сложно судить о его данных.

Вполне возможно, что большинство россиян так отвечают, потому что не понимают, какие налоги они платят, и предполагают, что будут получать такой же доход, как сейчас, а налоги где-то отдельно от этого будут больше. Мы даже не знаем, каково имущественное положение опрошенного большинства россиян. Если бедные слои населения хотят платит больше налогов, а богатые – нет, это значит, что повышение налогов столкнётся с противодействием ровно тех, кто их платит, и это приведёт к снижению налогооблагаемой базы.

Здесь может быть много подводных камней. Вопрос так ставить нельзя. Выводы можно делать только на основании того, какие слои населения хотят платить больше налогов.

Андрей Мовчан // скриншот Youtube

– Прогрессивная шкала налогообложения – это действительно полезный для развития страны инструмент или просто популистский лозунг, на котором играют российские политики?

– Большинство россиян зарабатывают очень мало, и для них прогрессивная шкала тожественна тому, что они будут платить меньше, а кто-то – больше. Никаких вопросов, большинство россиян выступает за прогрессивную шкалу. Вопрос в том, в каких условиях она будет применяться. Если вы можете привлечь в страну крупный капитал и крупный бизнес не налогами, а чем-то другим, как это делает Великобритания или Штаты – тогда можно позволить прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы взять больше денег на социальное обеспечение. Потому что это компенсируется какими-то другими преимуществами.

Если же в вашей стране, как в России, отвратительный бизнес-климат, то с прогрессивной шкалой вы получите «эффект Лаффера», снижение налогооблагаемой базы: те, кто ещё держал бизнес в России благодаря низким налогам, моментально его из России заберут. С точки зрения бюджета эта мера неэффективна, а для тех, кто за это голосовал, никакой пользы не будет.

– Некоторый «патернализм», который просвечивает в ответах опрошенных россиян, согласие на повышение налогов ради социальной справедливости руками государства – это признак экономической сознательности и ответственности россиян или скорее наоборот?

– Я думаю, за этим просматривается три компонента. Первый: россияне до сих пор считают, что налоги платят не они, а работодатели – и это правда, так устроены налоги, и это давно пора менять, такая система налогообложения не способствует экономическому развитию населения. Второй момент: россияне в основном бедны и смотрят на налоги так, как я уже объяснил выше.

Третье: экономически россияне не образованны, поскольку полагают, что повышение налогов способствует качеству жизни. Хотя на самом деле налоги – это снижение среднего качества жизни.

Другой вопрос, что налоги – это перераспределение денежных средств, и плата за это – снижение качества жизни, чего россияне не хотят понимать.

– Есть ли смысл как-то улучшать налоговую систему, не улучшая то, с чего налоги платятся – доходы наших граждан?

– Тут я с вами совершенно согласен. В нынешней ситуации, когда у нас половину ВВП составляют резервы, и очень низкий долг – начинать надо с развития экономики, привлечения инвестиций. А потом уже собирать налоги.

Николай Васильев

Рубрика: Деньги

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