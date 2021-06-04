Андрей Мовчан: прогрессивную шкалу налогообложения выбирает бедность россиян

По данным опроса ВЦИОМ, на которые ссылается издание РБК, большая часть россиян согласны платить более высокие налоги, если государство будет больше поддерживать бедных граждан: такой вариант выбрали 54% опрошенных – в основном, это люди в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, 45% респондентов заявили, что готовы платить больше налогов, если государственные услуги будут более качественными и доступными. И 83% опрошенных считают, что в России должна быть прогрессивная шкала налогообложения, при которой богатые граждане платят больший процент налога.

Sobesednik.ru обсудил репрезентативность опроса ВЦИОМА, «прогрессивность» прогрессивной шкалы налогообложения и экономическую грамотность россиян с экономистом Андреем Мовчаном.

– Для любой экономики повышение налогов – зло, – считает экономист. – Другой вопрос, необходимо ли это зло.

– Сейчас оно необходимо для российской экономики?

– Сейчас – думаю, что нет. У нас богатая страна, огромные резервы, очень низкий долг – я бы думал о снижении налогов, привлечении за этот счёт бизнеса и выигрышной экономической динамике. Я не видел опроса ВЦИОМА, о котором вы говорите, мне сложно судить о его данных.

Вполне возможно, что большинство россиян так отвечают, потому что не понимают, какие налоги они платят, и предполагают, что будут получать такой же доход, как сейчас, а налоги где-то отдельно от этого будут больше. Мы даже не знаем, каково имущественное положение опрошенного большинства россиян. Если бедные слои населения хотят платит больше налогов, а богатые – нет, это значит, что повышение налогов столкнётся с противодействием ровно тех, кто их платит, и это приведёт к снижению налогооблагаемой базы.

Здесь может быть много подводных камней. Вопрос так ставить нельзя. Выводы можно делать только на основании того, какие слои населения хотят платить больше налогов.

Андрей Мовчан // скриншот Youtube

– Прогрессивная шкала налогообложения – это действительно полезный для развития страны инструмент или просто популистский лозунг, на котором играют российские политики?

– Большинство россиян зарабатывают очень мало, и для них прогрессивная шкала тожественна тому, что они будут платить меньше, а кто-то – больше. Никаких вопросов, большинство россиян выступает за прогрессивную шкалу. Вопрос в том, в каких условиях она будет применяться. Если вы можете привлечь в страну крупный капитал и крупный бизнес не налогами, а чем-то другим, как это делает Великобритания или Штаты – тогда можно позволить прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы взять больше денег на социальное обеспечение. Потому что это компенсируется какими-то другими преимуществами.

Если же в вашей стране, как в России, отвратительный бизнес-климат, то с прогрессивной шкалой вы получите «эффект Лаффера», снижение налогооблагаемой базы: те, кто ещё держал бизнес в России благодаря низким налогам, моментально его из России заберут. С точки зрения бюджета эта мера неэффективна, а для тех, кто за это голосовал, никакой пользы не будет.

– Некоторый «патернализм», который просвечивает в ответах опрошенных россиян, согласие на повышение налогов ради социальной справедливости руками государства – это признак экономической сознательности и ответственности россиян или скорее наоборот?

– Я думаю, за этим просматривается три компонента. Первый: россияне до сих пор считают, что налоги платят не они, а работодатели – и это правда, так устроены налоги, и это давно пора менять, такая система налогообложения не способствует экономическому развитию населения. Второй момент: россияне в основном бедны и смотрят на налоги так, как я уже объяснил выше.

Третье: экономически россияне не образованны, поскольку полагают, что повышение налогов способствует качеству жизни. Хотя на самом деле налоги – это снижение среднего качества жизни.

Другой вопрос, что налоги – это перераспределение денежных средств, и плата за это – снижение качества жизни, чего россияне не хотят понимать.

– Есть ли смысл как-то улучшать налоговую систему, не улучшая то, с чего налоги платятся – доходы наших граждан?

– Тут я с вами совершенно согласен. В нынешней ситуации, когда у нас половину ВВП составляют резервы, и очень низкий долг – начинать надо с развития экономики, привлечения инвестиций. А потом уже собирать налоги.

Николай Васильев