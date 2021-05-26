Мовчан: Долгосрочные вклады надо делать не в рублях, а в валютах передовых стран

Аналитик банка БКФ Максим Осадчий обнаружил «дыру» в валютном балансе банковской системы РФ: валютные обязательства банков превышают их валютные активы на 15 миллиардов долларов.

– По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля – сказал аналитик.

Загадочное для обывателя заявление Осадчего, о котором сообщило РИА «Новости», разошлось по СМИ и вызвало полемику на страницах «РБК». Эксперты и представители Центрального банка России говорят, что никакой такой «дыры» нет, а есть некоторый некритичный дисбаланс, с которым банковская система давно и спокойно существует. Sobesednik.ru взял небольшой комментарий по этому поводу у экономиста Андрея Мовчана.

– Я знаю Максима Осадчего, он очень разумный человек, – сказал Мовчан.

Андрей Мовчан // Фото: стоп-кадр YouTube

– О какой «дыре» в валютном балансе идёт речь?

– Никакой дыры нет, просто у банков открытая валютная позиция. Им дешевле занимать в долларах: если вы занимаете в долларах со ставкой 0,6% и продаёте по 6%, даже 5-процентая ежегодная девальвация рубля вам сильно не помешает. 15 миллиардов долларов – не такая уж огромная сумма, чтобы пугаться. Совокупный баланс банковской системы составляет около 50 триллионов долларов.

– Почему банки уверены в укреплении рубля?

– Они ставят не на укрепление рубля, а, скорее, на то, что рубль не сильно упадёт.

– Что всё это значит для простых россиян, клиентов российских банков?

– Ровным счётом ничего.

– ЦБ тоже отрицает наличие в этой ситуации какой-то проблемы. Тогда почему господин Осадчий об этом говорит?

– Это его работа как банковского аналитика.

– Какие советы по финансовой безопасности вы могли бы дать россиянам?

– А о какой угрозе идёт речь?

– Потерять свои вклады.

– В российской банковской системе много ненадёжных и мало надёжных банков. Даже в пределах «первой двадцатки» не все банки надёжны. Поэтому выбирать надо из самых крупных и известных банков. А долгосрочные вклады надо делать, в любом случае, не в рублях, а в валютах передовых стран.

Средства населения России в иностранной валюте на 1 мая 2021 года достигли 91,3 млрд долларов. При этом запасы наличной валюты российских банков составили на 1 мая 12,3 млрд долларов. По мнению Осадчего, это угроза кризиса валютной ликвидности, подобного тому, что был в декабре 2014 года: обвал рубля, резкий рост доллара, закрытие банков.

А вот обозреватель «Коммерсант FM» Олег Богданов считает, что для таких опасений нет оснований, потому что в нашей банковской системе много валюты. Реальная же проблема только в том, что банкам не хватает качественных финансовых инструментов, чтобы размещать деньги, и этот дефицит отчасти объясняется западными санкциями. То есть, деньги практически негде размещать, особенно на Западе.

В мае Россия впервые в 2021 году открыла кредитную линию в валюте – первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков сообщил, что государство сделало два транша еврооблигаций объемом 1,5 млрд евро. Эти облигации Олег Богданов приводит в заметке для «Коммерсанта» как пример эффективного инструмента размещения денег. При этом 17 мая первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, выступая в Госдуме, заявила о значительном всплеске долговой нагрузки россиян: в некоторых сегментах кредитования уже можно говорить о кредитных «пузырях» – когда люди берут новые кредиты, чтобы закрыть старые.

Вот такая информация «пузырится» в СМИ вокруг темы отрицательных валютных активов – когда российские банки, по сути, должны гораздо больше, чем имеют, а Центробанк говорит, что это не страшно. Но почему-то и санкции рядом всплывают, и закредитованность населения. Чувствуешь себя как в автомобиле, где на ходу что-то отчётливо поскрипывает и постукивает. Двигатель-то вряд ли откажет прямо сейчас. А через пару сотен километров?

Васильев Николай