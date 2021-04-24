Банки готовятся увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой ставки

Как минимум один российский банк уже заявил о намерении повышать ставку по ряду вкладов, еще два банка также намерены увеличивать доходность вкладов, другие кредитные организации пока не приняли окончательного решения, но не исключают повышения ставки. Всё это реакция на вчерашнее решение Центробанка резко повысить ключевую ставку сразу на два стандартных значения и соответсвующий рост инфляционных ожиданий.

«Ренессанс кредит» поднимет ставку по отдельным вкладам уже с 26 апреля, а Экспобанк планировал это ещё до выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, передает VTimes. «ОТП банк» с понедельника предоставит возможность увеличить доходность вкладов через бонусную систему.

В Россельхозбанке, ВТБ и в «Альфа-Банке» не исключили роста доходности клиентских депозитов: «Сейчас правильный момент для оформления ипотеки, кредита или рефинансирования по очень низким ставкам», — обращает внимание руководитель розничного бизнеса «Альфа-банка» Майкл Тач.

Райффайзенбанк, «Русский стандарт», «Абсолют банк» и в «Зените» о конкретных мерах не говорят, но обещают следить за рыночной ситуацией и действовать исходя из неё.

Сбербанк от комментариев отказался.

«Сейчас банки получили возможность выстраивать процентную политику с опорой на среднесрочные ориентиры от регулятора. Поэтому движение ставок по сберегательным продуктам будет плавным», — комментирует сложившуюся ситуацию Начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

Впрочем, обращают внимание эксперты, на решение также повлияет и рекомендованный Банком России базовый уровень доходности по вкладам, который регулятор также публикует каждый месяц.