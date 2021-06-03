"А дворцы не хотят продать для поддержки?": россияне гневно отреагировали на разговоры о новых налогах

«Подавляющее большинство россиян выразили готовность платить более высокие налоги при условии, что государство из этих средств окажет более существенную поддержку малоимущим гражданам», – об этом пишет агентство РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ.

Отмечается, что соответствующий вариант ответа при проведении исследования выбрали 54% респондентов. Отдельно подчеркивается, что под поддержкой малоимущих россияне понимают предоставление большего количества бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения и безопасности. При этом доля тех, кто не согласен на такой сценарий, составила всего 28% из общего числа опрошенных. Представители этой категории считают, что низкие налоги позволят гражданам лучше распорядиться заработанными деньгами.

На фоне активизировавшихся в последнее время разговоров о введении в стране налога на роскошь или прогрессивной шкалы налогообложения новости с результатами подобных исследований общество восприняло с тревогой. Многие россияне в социальных сетях выражают недовольство потенциальными инициативами властей и отмечают, что вариант с оплатой за содержание самих себя представляется им как минимум нелогичным. В целом же на фоне поднятой дискуссии поднялась очередная волна критики власти и глав госкорпораций, досталось даже депутату Терешковой, которой припомнили «просьбы россиян» внести поправку с «обнулением» президентских сроков Владимира Путина.

«Платить ещё больше налогов, чтобы поддержать самих себя? Не несите дичь»; «В колхозе больше всех работала лошадь, но директором так и не стала»; «Мы уже слышали подобную песню. Чтобы поднять пенсии нужно поднять пенсионный возраст. Возраст подняли, а про пенсии забыли»; «Это случайно не те россияне, которые Терешкову "просто попросили"?»; «Потанин, Сечин, Миллер, Греф согласились! Я не соглашался! Не надо обобщать!»;

«А дворцы не хотят продать для поддержки? Или это другое?»;

«Нормально да? За счёт народа содержать народ»; «Вранье, власть уже изовралась дальше некуда»; «Только все же знают, куда уйдут повышенные налоги»; «Где-то и есть какие-то россияне, которое Терешковой письма пишут, налоги еще больше хотят. Что опять к чему-то готовиться?» – удивляются возмущенные россияне.