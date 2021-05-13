Четверть россиян в прошлом году оказались на грани бедности

В 2020 году 36 млн жителей РФ (24,6% населения) столкнулись с непростым финансовым положением — их доход оказался ниже 60% от медианного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно международной методологии, исходя из этого четверть российского населения можно отнести к категории малообеспеченных.

Как отмечают исследователи, таких россиян в два раза больше, чем официально бедных, доходы которых не достигают прожиточного минимума в 11,3 тысячи рублей в месяц. В 2020 году число малоимущих россиян, официально находящихся за чертой бедности, составило 12,1% населения, или 17,8 млн человек.

Уточняется, что в прошлом году медианный доход в России в среднем составил 27 тысяч рублей, 60% от этой суммы — 16,2 тысячи.

Специалисты утверждают, что медианный доход отличается от региона к региону в 4,8 раза из-за существенного территориального имущественного расслоения, при этом прожиточные минимумы имеют разницу лишь в 2,6 раза.

По мнению экспертов, медианный доход является более релевантным показателем для оценки благосостояния основной части населения по сравнению со средним доходом, поскольку последний завышается из-за заработков богатых граждан. Он также применяется для оценки благосостояния в европейских странах, в которых используются три пороговых значения 60%, 50% и 40% от национального медианного дохода. Доход на уровне 60% от медианного обозначает риск бедности, порог в 50% — бедность, а доходы ниже 40% считаются критерием крайней бедности.

Больше всего людей с низкими доходами относительно своего региона оказалось в Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, Москве, на Чукотке и Сахалине. Меньше всего — в Карачаево-Черкесии, Костромской области, Крыму, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии.