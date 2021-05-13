Аналитики назвали сферы с самыми высокими зарплатами в разных регионах

Работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода предлагают наибольшие зарплаты своим сотрудникам. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные SuperJob.ru

Согласно проведенному порталом исследованию, в мае 2021 года наибольшие зарплаты предлагаются в IT-сфере. В Москве она входит в топ-5 наиболее высокооплачиваемых, где вакансии предполагают оплату от 300 тысяч до 415 тысяч рублей в месяц. В Петербурге весь топ занимают представители IT с зарплатой от 160 тысяч до 230 тысяч рублей.

В регионах в сфере информационных технологий предлагают зарплаты от 60 тысяч рублей для программиста в Омске и до 200 тысяч для разработчика Python в Екатеринбурге.

Как пояснили специалисты портала, большие зарплаты в этой области связаны с тем, что в отличие от других отраслей, где персонал боится менять работу, представители IT с легкостью переходят в новые интересные им проекты, в том числе в иностранные компании, и главной проблемой для работодателя становится удержание ценного сотрудника.

Помимо работников IT-сферы, востребованными являются руководители и специалисты из сферы продаж. В Волгограде директор магазина входит в топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий с оплатой 70 тысяч рублей. В Самаре торговому представителю обещают зарплату в 100 тысяч.

Эксперты отмечают нехватку врачей, медсестер и санитаров в регионах. Так, в список наиболее востребованных и высокооплачиваемых вакансий в Воронеже с заработной платой в 150 тысяч попал врач скорой медицинской помощи. А в Нижнем Новгороде стоматологу-хирургу-имплантологу готовы платить 200 тысяч.

Высокий уровень зарплатных предложений также сохраняется для врачей в Краснодаре и Челябинске.