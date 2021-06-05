Кудрин оценил отказ от доллара в ФНБ и перевод 30% резерва в китайский юань

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пояснил последствия отказа от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) и оценил замену американской валюты на китайский юань. По его словам, юань — это «вполне реальная валюта мирового уровня», однако, если сравнивать её с долларом, «не столь стабильна».

При этом исключение доллара из российского резервного фонда не прекратит его хождение внутри России: «Все будут так же работать, будут обменивать во всех обменниках, так же можно будет хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — пояснил экс-министр финансов в комментарии федеральному телевидению (цитата по РБК).

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил о решении правительства РФ полностью отказаться от долларовых сбережений в ФНБ. На американскую валюту приходилось порядка 35% фонда, а теперь 40% будут храниться в евро, 30% — в юанях, 20% — в золоте, а также по 5% придется на британские фунты и иены.