Ждём обыски у всех без красного кружочка? В Сети поддержали новый сайт Ходорковского

Политик запустил платформу, которая поможет россиянам сделать правильный выбор на выборах в Госдуму.

Михаил Ходорковский выпустил новый ролик на своем канале в Youtube, в нем он представил новый сайт, который поможет россиянам определиться с кандидатами на выборах в Госдуму.

«Я несколько раз обещал предоставить информацию по вопросу, кто из кандидатов в депутаты поддерживает новый срок Путина. И за кого, соответственно, нельзя голосовать, – сообщил Ходорковский. – Ведь единственный смысл и предназначение Думы этого созыва – это подстраховать Путина в 2024 году, когда истечет его очередной президентский срок. Пришло время выполнять обещания. Я не говорю, ЗА кого надо голосовать. А вот тех, кто избирается в Думу, чтобы помочь Путину править до 2036 года, покажу. Итак, мы запустили сайт, посвященный выборам Думы VIII созыва – "https://duma.vote" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer" rel="nofollow noopener noreferrer"».

Далее Ходорковский рассказал, почему именно выдвижение Путина на пятый срок считает лакмусовой бумажкой в отношении кандидатов, объяснил, что на самом деле хотел назвать ролик «За кого ни в коем случае нельзя голосовать на выборах в Думу», но просто не поместилось, и подробно прошелся по сайту, обращая внимание на его возможности. Все, кто поддерживает Путина, отмечены на сайте красным кружочком, а кто нет – не отмечен.

«Еще раз подчеркну – сайт показывает, за кого нельзя голосовать, а вот вопрос, за кого надо голосовать, я оставлю для коллег из «Умного голосования», – отметил Ходорковский.

В комментариях нововведение Ходорковского приняли на «ура». Россияне благодарят политика и многие, судя по всему, уже воспользовались услугами сайта.

«Надо выкинуть партию «Едим Россию» на задворки истории на выборах осенью в этом году. Иначе сожрут окончательно», – звучит лозунг от россиянина.

«Для меня это очень ценная информация. Я как раз хотела сама искать эту информацию ближе к выборам», – рассказала девушка.

«Что-то их слишком много, этих депутатов... Сократить хотя бы в 10 раз и можно было бы лечить детей за их зарплаты. А то лечат путем сбора всей страной», – звучит давно назревший вопрос.

«Какой же Михал Борисыч красивый, с ума сойти. Простите, лирическое отступление…» – неожиданно написала барышня.

«Очень крутая идея, давно нужно было создать подобный сайт, обязательно буду сверяться по нему», – отметил студент.

«Нужно обязательно пометить ещё и тех кандидатов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста», – предложили Ходорковскому.

«Я просто УВЕРЕН, что Путин зачистит все политическое поле. Не за кого будет голосовать!» – пессимистичен россиянин.

«Да, ждём обыски и уголовные дела на всех кандидатов без красного кружочка, – грустит следующий комментатор. – А если серьезно, то Терешкова уже глубокая бабка! Еле говорит! И вот такие – правят балом?»