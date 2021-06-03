"Обвинения слишком серьезны": Кремль оскорбили слова Зюганова о партиях-"живопырках"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который накануне упрекнул администрацию президента в попытках «манипулировать гражданами и дурачить народ». Кремль считает, что это неправда.

«Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Зюганов в своих соцсетях упрекнул Кремль в продвижении новых партийных проектов, которые нужны для обмана избирателей. «К сожалению, в Администрации президента сидят "умельцы", которые плодят все новые и новые партии-"живопырки". Вместо диалога они опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ. В условиях кризиса и санкций — это глупая и провокационная политика».

Отметим, что термин «живопырки» в отношении партий ранее ввел лидер «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Интервью «Коммерсанту» он сказал, что в России должны сформироваться 2-3 крупных партии, так как с большим количеством партий-«живопырок» в Госдуме будет сложно договариваться.

До этого сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин сообщил, что намерен объединиться свою партию с КПРФ вне зависимости от их желания.