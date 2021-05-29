Вероятность ухода Собянина в отставку высока: политолог нашел подтверждение

В минувшую пятницу многие российские Telegram-каналы взорвали российское, или как минимум московское информационное пространство инсайдами о будущем столичного градоначальника Сергея Собянина. Причем, отдельно отмечается, что слухи эти появились в мэрии и Кремле не извне, а курсируют в двух ключевых структурах сами по себе, что якобы должно свидетельствовать об их правдивости.

Источники при этом отмечают, что мэру Москвы в будущем уготовано место либо в роли полномочного представителя в одном из регионов, где о нем должны будут в скором времени все забыть, либо в Совете Федерации. Последний вариант и вовсе называют откровенной отправкой на пенсию без каких-либо перспектив дальнейшего роста во власти.

На появление этих сообщений только за последние сутки отозвалось немало политологов и экспертов из других областей, многие из которых косвенно подтверждают вероятность подобного развития событий, отмечая, что об этом отчасти свидетельствует и риторика, которой в последние недели придерживаются власти Москвы.

Более того, как отмечает известный российский политолог Максим Жаров, риторика Сергея Собянина и его заместителя по социальным вопросам Анастасии Раковой в последнее время очень напоминает ту, которой пользовались экс-мэр столицы Юрий Лужков и Елена Батурина. Причем ничего хорошего в этом эксперт не видит, добавляя, что в последний год своего правления в столице Лужков с супругой фактически «грабили» город.

«То, что Сергей Собянин готовится к скорой отставке с поста мэра столицы «в никуда» видно хотя бы по тому, что происходит в городе. А также по тому, что сам мэр и Ракова говорят. «Мы делаем все возможное, выжимаем из нашего города и из наших возможностей максимум», – утверждал Собянин еще совсем недавно в контексте темпов отдельны перемен в Москве. Но реальный подтекст этих заявлений совершенно другой.

Точно так же в свое время грабили Москву в своей последний год у власти в столице Батурина и Лужков. Поэтому далеко не факт, что в памяти коренных москвичей третий градоначальник Собянин станет чем-то положительным кардинально отличаться от первого и второго мэров», – пишет Жаров в авторском Telegram-канале.