Оторванная от жизни идея Собянина: как реализуют "свободные от ковида зоны" в Москве?

Мэр Москвы Сергей Собянин на прошедшей накануне встрече с предпринимателями отметился достаточно странной инициативой: столичный градоначальник предложил создать в московских ресторанах специальные «зоны», которые будут предназначены только для привившихся от COVID-19 граждан. В обществе достаточно неоднозначно отреагировали на инициативу Собянина: кто-то проводил аналогии с гетто, кто-то вспоминал лагеря во время ВОВ и соответствующее разделение людей на группы, кто-то требовал отставки мэра. Ясно одно – народ недоумевает, что явно не добавит политических очков столичному мэру.

Судя по всему, инициатива Собянина спровоцирована недовольством московской администрации темпами вакцинации граждан, и таким образом в руководстве города хотели «мотивировать» граждан активнее участвовать в процессе иммунизации населения. Эффект, как видится, получился обратным. С другой стороны, у создания «свободных от COVID-19 зон» есть еще один явный минус – очень сложное администрирование подобной инициативы.

Как считает политолог Наталья Бородина, инициатива Собянина – совершенно надуманная и оторванная от жизни. Поддержать Сергея Семеновича, рассказала эксперт, очень сложно.

«Мне неизвестно, кто Собянину может советовать подобные вещи, но сразу же возникает вопрос: как будет осуществляться пропуск людей в рестораны? По справкам или как? Если человек сделал прививку, то он, как правило, справку с собой не носит. А что будет, если в «зоне, свободной от COVID-19» окажется непривитый человек? Какие будут санкции? Нюансов в данной инициативе очень много.

Я считаю, что администрировать подобные вещи очень сложно. Это совершенно надуманные вещи, оторванные от жизни. Улучшить показатели вакцинации среди населения таким образом явно не получится. Нужно работать с людьми и убедить их, что вакцинация – это полезно. Подобная спешка ни к чему. Я никак не могу поддержать Сергея Собянина в этом вопросе», – заключила Бородина.