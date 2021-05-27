РКН отказался от идеи замедлять Google и Facebook. WhatsApp тоже не тронут

Угрозы Роскомнадзора в отношении IT-гигантов Google и Facebook пока останутся только угрозами, о том, что замедлять или блокировать их сервисы в России в ближайшее время не намерены заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Также он отметил, что никаких претензий к новой политики использования персональных данных в WhatsApp у ведомства также нет.

«Во всем должен быть баланс. Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ним будут применяться меры более радикальные. На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно», — прокомментировал «Интерфаксу» чиновник угрозы замедлить Facebook и Google вслед за Twitter.

Они звучали на фоне требований об удалении запрещенного контента, а также требований по локализации персональных данных граждан России, которые по закону должны находится исключительно на серверах, расположенных на территории России. Накануне ведомство поставило компаниям очередной дедлайн, пригрозив ответственностью за отказ от переноса данных, впрочем, их штрафуют за это уже не первый год — компании игнорируют требования с 2015 года, когда соответствующий закон вступил в силу.

Ранее Роскомнадзор решился на замедление социальной сети Twitter, которая в России в разы уступает Facebook и несравнима по степени проникновения с сервисами Google — в результате соцсеть решила выполнить требования регулятора по удалению запрещенного контента и блокировка уже была снята с десктопов.

Угроза замедлить Google поступила от Роскомнадзора с требованием удалить весь противоправный контент в течение суток (после того как Google решил впервые подать в суд на ведомство), однако через какое-то время новость об этом в ТАСС была заменеена на более нейтральную — угроза замедления пропала из заголовка.

По словам Липова, претензии же депутата Александра Хинштейна («Единая Россия») к мессенджеру WhatsApp — ранее он допустил неосторожное высказывание о возможной блокировке сервиса, за что потом оправдывался — ведомство вовсе не разделяет: «Все, кто пользуется WhatsApp с 2014 года, уже дали согласие на обработку и передачу своих персональных данных в другие сервисы, которые принадлежат этой компании, — Facebook и Instagram. В этом году было просто уточнено соглашение», — пояснил он («Коммерсанту»). По мнению главы российского регулятора, если кому-то не нравятся новые политики, он может просто отказаться от использования мессенджера.