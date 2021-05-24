Google подала ответный иск на Роскомнадзор

Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, Арбитражный суд Москвы принял иск к производству 11 мая. Ранее РКН потребовал заблокировать размещенный на принадлежащему корпорации видеохостинге Youtube «противоправный контент» с призывами к участию в митингах в январе 2021 года.

Согласно определению суда, речь в споре идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объяснила управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.

Как пояснили в РКН, речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок. «Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», — уточнили в ведомстве.

В конце апреля в Совфеде предлагали замедлить работу YouTube из-за отказа удалять некоторые ролики по требованию Роскомнадзора. До этого власти испробовали механизм замедления на Twitter.

В то же время Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ. В ведомстве заявили, что блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».