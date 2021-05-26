РКН в очередной раз напомнил Facebook и Twitter о переносе серверов в Россию

Роскомнадзор установил социальным сетям Facebook и Twitter дедлай по локализации данных российских пользователей на территории РФ до 1 июля 2021 года. Соответствующий закон, обязывающий их сделать это, вступил в силу ещё 1 сентября 2015 года, с тех пор регулятор неоднократно требовал от иностранных компаний сделать это, но соцсети так и не выполнили его требование.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей, — поясняет ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. — До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется».

Обе соцсети уже были оштрафованы за невыполнение этого требования, повторное его нарушение может повлечь к штрафам до 18 миллионов рублей. Facebook и Twitter раньше уже предоставляли Роскомнадзору свои ответы по процессу локализации данных, однако ведомство они не устроили за отсутствием какой-либо конкретики.

Ещё в 2018 году глава Роскомнадзора уже угрожал заблокировать эти соцсети, если они не перенесут данные о россиянах на территорию России до конца того года, но этого тоже не случилось.