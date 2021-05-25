Суд в Москве удовлетворил 8 административных исков против Facebook на 26 млн

Таганский районный суд в Москве вынес решение по шести протоколам со штрафами на сумму в 3 миллиона рублей каждый в отношении соцсети Facebook. Также удовлетворены два протокола по 4 миллиона штрафа каждый, передает «Дождь» со ссылкой на пресс-службу суда.

Социальную сеть обвинили в нарушении КоАП по статье о неудалении запрещенного контента.

До этого сообщалось, что протоколов в действителньости двенадцать и итоговая сумма штрафа могла достигать 56 миллионов рублей.

Днем ранее тот же суд оштрафовал на 6 миллионов рубдей Google. А до этого штрафам были подвернуты Тыиттер (8,9 млн), ТикТок (2,6 млн) и «ВКонтакте» (3 млн).