Лишившийся TikTok Милонов уличил "содомитов" и "рептилоидов" в "дискредитации здравых сил"

Аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова заблокировали в TikTok. Об этом одиозный политик сообщил «Открытым медиа».

Милонов расценил это событие как знак для российским программистам, что те «сделали симметричный ответ и создали русский TikTok, в котором можно будет говорить, что Рамзан Кадыров — это великий человек, а Путин — национальный лидер».

Создавать еще один аккаунт в соцсети или нет, депутат пока не определился. «Если заблокировали один, что этим рептилоидам мешает заблокировать другой», — отвечает в характерном для себя стиле политик.

«Видимо, там содомиты какие-то сидят в администрации. Скорее всего, это антироссийский след, это западные спецслужбы, которые пробрались в руководство этой соцсети. Они борются со свободой слова, насаждают однобокий левацкий политический дискурс, который противоречит здравому смыслу, умеренным идеям. Twitter блокировал Трампа, и это звенья одной цепи! Мы видим, что ведётся целая кампания по дискредитации здравых сил во всем мире!»

– цитирует издание Милонова.

Также известный гееборец отметил, что не сам заводил себе аккаунт в TikTоk. Якобы кто-то из избирателей предложил ему снять видео на одной из депутатских вылазок, а выяснилось, что съемки велись для небогоугодной соцсети. В 2019 году сам Милонов требовал закрыть TitTok из-за публикации ЛГБТ-контента.