Милонов просит у ФСБ найти в фильме про чеченца-гея экстремизм

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить организаторов кинофестиваля «Артдокфест» на экстремизм. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее организаторы мероприятия вынуждены были отменить показ фильма «Тихий голос». В кино рассказана история чеченца-бойца ММА, который вынужден был бежать из страны, поскольку брат обещал его убить, когда узнал, что родственник является геем.

Неизвестный купил билеты на оба сеанса одной картой. До этого на фестиваль приходил человек по имени Сулиман, который настаивал, что фильм должен быть снят с показа, чтобы у организаторов не было проблем.

«Содержание фильма носит откровенно экстремистский характер, побуждая к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды», — пишет гееборец Милонов в депутатском запросе.

Вместе с тем депутат посетовал, что фестиваль щедро спонсируется из-за рубежа и освещается иностранными СМИ. В этом он видит экстремистский характер.

Сам режиссер фильма, скрывающийся под псевдонимом Река Валерик, сообщил, что вечером 3 апреля к нему в Instagram приходили угрозы с пустых страниц. В том числе пришло одно «ужасное видео», от которого ему стало плохо.

«Я даже не хочу говорить, что было в этом видео. Мне стало очень страшно, я предупредил своего продюсера, героя фильма и "Артдокфест". Мы знали изначально, что фильм может вызвать негодование со стороны определенных лиц, поэтому в целях безопасности я не присутствую на премьерах фильма, и не даю открытые интервью с лицом и голосом. Это парадокс - делая этот фильм, я хотел дать плоть и голос своему герою, а в конечном итоге теперь должен скрывать свой голос и лицо», — сказал в комментарии «Кавказскому узлу» режиссер.