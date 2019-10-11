Гей из Чечни, бежавший в Канаду, с открытым лицом рассказал о преследованиях

27-летний Амин Джабраилов из города Грозного в интервью «Радио Свобода» с открытым лицом рассказал о двухнедельном пребывании в неофициальной тюрьме для геев и наркопотребителей в Чечне. Сейчас он находится в Канаде, куда бежал из страны с помощью Российской ЛГБТ-сети.

Военные задержали Джабраилова в марте 2017 года на работе в салоне красоты. «Они меня вывели на улицу, там куча студентов идёт с соседних улиц, рядом с нами Нефтяной институт и колледж, где я учился. Меня прямо при всех суют в багажник "Нивы"», — рассказывает чеченец.

Молодого человека отвезли в Цоци-Юрт, достали из багажника и начали бить. Он рассказывает, что в том числе к нему применяли пытки током, били пластиковыми водопроводными трубами и требовали назвать имена других геев из республики. В один из дней ему засунули в рот пистолет, а после приставили дуло ко лбу со словами «Это твои последние секунды», но убивать в итоге не стали.

По словам чеченца, выпускали задержанных геев совместно перед их родственниками-мужчинами, оглашая при этом: «Вот, они все геи, это наш позор». При этом родственникам предлагалось «смыть позор».

Сейчас Амин Джабраилов живет в Канаде и помогает российским правозащитникам с эвакуацией и получением убежища для других ЛГБТ-людей, которым угрожает опасность на родной земле.

Ранее из всех мужчин, пострадавших от преследований в кавказском регионе, открыто говорил о секретных тюрьмах только уроженец Омской области Максим Лапунов.

В январе сообщалось, что в конце 2018 года в Чечне снова прокатилась волна задержаний геев, а два человека погибли насильственной смертью. Глава Республики Рамазан Кадыров по сей день отрицает любую информацию о преследовании геев в регионе.