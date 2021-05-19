Милонов сел в лужу с темнокожей Золушкой и попытками напугать Минкульт Кадыровым

Анонс американского сериала «Золушка» с «гендерно нейтральной» феей-крёстной, которую сыграл темнокожий актёр Билли Портер, вызвал бурную реакцию в России. Не смог пройти мимо и депутат Милонов, к которому обратились за комментарием и который сказал следующее:

– Надо взять под контроль ФСБ всех чиновников Минкульта и смотреть, кто из них будет пытаться эту «Золушку» у нас легализовать.

Чиновников, по мнению одиозного деятеля, следует «арестовывать и отправлять на перевоспитание к Рамзану Ахматовичу».

И сел в лужу. Потому что сериал планируется выпустить в сентябре на онлайн-платформе Amazon Prime, к которой российские чиновники не имеют никакого отношения.

Это американский сервис, занимающийся огромным объёмом продаж, и далеко не только и не столько культурного контента. Чтобы увидеть «Золушку», нужно оформить платную подписку на сервис, который находится вне российской законодательной юрисдикции.

Стоп-кадр трейлера фильма «Золушка»

При этом пока даже непонятно, будет ли спорная «Золушка» переведена на русский язык. Но если будет, чиновники Минкульта к этому не смогут иметь никакого отношения при всём желании. Это в чистом виде бизнес, и нельзя исключать, что Amazon намеренно включает в свои продукты подобного рода персонажей, чтобы вызвать интерес или хайп и чтобы дополнительно прорекламировать себя.

Таким образом, в России с её особо болезненной реакцией на тему перегибов в западной толерантности один из самых популярных заокеанских сервисов получает максимально возможную бесплатную рекламу, и в данном случае главным её распространителем стал Виталий Милонов.

Тактика тех, кто пытается запретить всё «неправильное», приходящее с Запада, впрочем, может быть более радикальной. Попадая впросак и не имея возможности кого-нибудь наказать, сторонники завязывания глаз смогут активнее требовать фильтрации интернета для россиян или вообще автономного существования Рунета.

Роскомнадзор уже давно пытается лицензировать всё и вся во всемирной паутине, так что речь в обозримом будущем сможет пойти о блокировке таких сервисов, как Amazon, из-за появления в одном из их продуктов странного персонажа, не соответствующего русским скрепам. Но и здесь есть выход: освобождение от скреп обеспечивается с помощью VPN-сервисов, позволяющих находиться в интернете под IP-адресами других стран.