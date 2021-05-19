Милонов сел в лужу с темнокожей Золушкой и попытками напугать Минкульт Кадыровым

Анонс американского сериала «Золушка» с «гендерно нейтральной» феей-крёстной, которую сыграл темнокожий актёр Билли Портер, вызвал бурную реакцию в России. Не смог пройти мимо и депутат Милонов, к которому обратились за комментарием и который сказал следующее:
– Надо взять под контроль ФСБ всех чиновников Минкульта и смотреть, кто из них будет пытаться эту «Золушку» у нас легализовать.
Чиновников, по мнению одиозного деятеля, следует «арестовывать и отправлять на перевоспитание к Рамзану Ахматовичу».
И сел в лужу. Потому что сериал планируется выпустить в сентябре на онлайн-платформе Amazon Prime, к которой российские чиновники не имеют никакого отношения.
Это американский сервис, занимающийся огромным объёмом продаж, и далеко не только и не столько культурного контента. Чтобы увидеть «Золушку», нужно оформить платную подписку на сервис, который находится вне российской законодательной юрисдикции.
При этом пока даже непонятно, будет ли спорная «Золушка» переведена на русский язык. Но если будет, чиновники Минкульта к этому не смогут иметь никакого отношения при всём желании. Это в чистом виде бизнес, и нельзя исключать, что Amazon намеренно включает в свои продукты подобного рода персонажей, чтобы вызвать интерес или хайп и чтобы дополнительно прорекламировать себя.
Таким образом, в России с её особо болезненной реакцией на тему перегибов в западной толерантности один из самых популярных заокеанских сервисов получает максимально возможную бесплатную рекламу, и в данном случае главным её распространителем стал Виталий Милонов.
Тактика тех, кто пытается запретить всё «неправильное», приходящее с Запада, впрочем, может быть более радикальной. Попадая впросак и не имея возможности кого-нибудь наказать, сторонники завязывания глаз смогут активнее требовать фильтрации интернета для россиян или вообще автономного существования Рунета.
Роскомнадзор уже давно пытается лицензировать всё и вся во всемирной паутине, так что речь в обозримом будущем сможет пойти о блокировке таких сервисов, как Amazon, из-за появления в одном из их продуктов странного персонажа, не соответствующего русским скрепам. Но и здесь есть выход: освобождение от скреп обеспечивается с помощью VPN-сервисов, позволяющих находиться в интернете под IP-адресами других стран.