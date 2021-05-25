Мать Вячеслава Володина погасила долг перед государством, предполагаемая жена – нет

Суд прекратил исполнительное производство против матери спикера Госдумы Вячеслава Володина, Лидии Барабановой – женщина оплатила госпошлину в 466 рублей.

Мать Вячеслава Володина погасила долг перед государством, образовавшийся после проигранного суда из-за неуплаты налогов. Это произошло после публикации Sobesednik.ru.

Как сообщалось, мировой участок №177 Москвы ранее удовлетворил иск ФНС о взыскании налогов и сборов с Барабановой. Исковое заявление было подано ИФНС России по городу Истре, неподалеку от которого ранее был обнаружен участок, записанный на Вячеслава Володина. Оппозиционер Алексей Навальный обвинял политика в том, что он не задекларировал находящуюся в его пользовании собственность.

В январе решение по иску ФНС против Барабановой вступило в силу. Вскоре судебные приставы открыли против пенсионерки исполнительное производство – Барабанова должна была оплатить присужденную судом госпошлину в 466 рублей. Долгое время долг не погашался, после публикации Sobesednik.ru исполнительное производство прекратили.

Между тем судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении полной тезки предполагаемой супруги спикера Госдумы – Яны Володиной, следует из данных ФССП. 9 декабря мировой судебный участок №40 в муниципальном образовании «Новодугинский район» (Смоленская область) выдал судебный приказ о взыскании с Володиной задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Сумма составляет 2 567 рублей.

Дата рождения женщины полностью совпадает с ранее озвученными в СМИ данными – 1 марта 1987 года. Вместе с тем, в базе приставов указана девичья фамилия должницы – Полякина. За ней же числятся четыре штрафа от ГИБДД на сумму в 2 тысячи рублей.