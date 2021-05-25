"Это связано с лекарствами": профессор Соловей заявил о "неуравновешенном состоянии" Путина

С начала 2021 года о российском президенте Владимире Путине говорили преимущественно в разрезе проведенной в конце минувшего лета конституционной реформы с поправками, вместе с которыми отечественные законодатели откровенно «протолкнули» еще и норму об «обнулении» президентских сроков действующего главы государства. Иными словами, с тех пор эксперты оценивают преимущественно лишь планы Владимира Владимировича о сохранении власти или переформатировании ее ключевых институтов под определенные цели. А вот о слухах по поводу того, что Путин планирует покинуть президентский пост по самым разным причинам, многие как-то забыли.

К примеру, одним из ключевых проводников идеи о том, что российский президент готовит почву для своего ухода из большой политики, довольно долго был известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей. Более того, Валерий Дмитриевич даже назвал причины такого решения президента, говоря о «личных обстоятельствах непреодолимого характера». Однако в последние месяцы об этом не вспоминает даже сам историк, а потому пришло время откровенно списывать тему в утиль. Но все тот же профессор Соловей не так давно в очередной раз ее оживил.

В этот раз поговорить о главе российского государства Валерий Соловей решил, комментируя недавнее высказывания самого Путина, в котором он пообещал «выбить зубы любому, кто попробует откусить что-то у России». По словам эксперта, какой-то конкретной цели, делая подобное заявление, российский лидер не преследовал. Да и само оно, убежден политолог, является следствием «неуравновешенного состояния» президента.