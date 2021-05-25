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"Это связано с лекарствами": профессор Соловей заявил о "неуравновешенном состоянии" Путина

Политика
14:16, 25 мая 2021

"Это связано с лекарствами": профессор Соловей заявил о "неуравновешенном состоянии" Путина
Global Look Press
Global Look Press

С начала 2021 года о российском президенте Владимире Путине говорили преимущественно в разрезе проведенной в конце минувшего лета конституционной реформы с поправками, вместе с которыми отечественные законодатели откровенно «протолкнули» еще и норму об «обнулении» президентских сроков действующего главы государства. Иными словами, с тех пор эксперты оценивают преимущественно лишь планы Владимира Владимировича о сохранении власти или переформатировании ее ключевых институтов под определенные цели. А вот о слухах по поводу того, что Путин планирует покинуть президентский пост по самым разным причинам, многие как-то забыли.

К примеру, одним из ключевых проводников идеи о том, что российский президент готовит почву для своего ухода из большой политики, довольно долго был известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей. Более того, Валерий Дмитриевич даже назвал причины такого решения президента, говоря о «личных обстоятельствах непреодолимого характера». Однако в последние месяцы об этом не вспоминает даже сам историк, а потому пришло время откровенно списывать тему в утиль. Но все тот же профессор Соловей не так давно в очередной раз ее оживил.

В этот раз поговорить о главе российского государства Валерий Соловей решил, комментируя недавнее высказывания самого Путина, в котором он пообещал «выбить зубы любому, кто попробует откусить что-то у России». По словам эксперта, какой-то конкретной цели, делая подобное заявление, российский лидер не преследовал. Да и само оно, убежден политолог, является следствием «неуравновешенного состояния» президента.

«Никакой особой цели в этом нет. Путин время от времени пребывает в неуравновешенном состоянии. Это связано с лекарствами, которые ему приходится принимать для стабилизации своего состояния. Наконец, ему же нужно демонстрировать, что он – сильный лидер. А с его точки зрения, сильный лидер – это тот, кто может угрожать», – высказался Валерий Соловей в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Теги: #Путин #Валерий Соловей

Рубрика: Политика

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